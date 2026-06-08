İran ve İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi - Son Dakika
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İran ve İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi

İran ve İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi
08.06.2026 00:51
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İRAN ve İsrail arasındaki saldırıların yeniden başlaması nedeniyle AJet İstanbul- Erbil ve Beyrut, Pegasus Havayolları ise İstanbul-Erbil, Amman ile Bağdat uçuşlarını iptal etti.

İran ile İsrail arasında akşam saatlerinde yeniden başlayan ve karşılıklı füze saldırılarıyla tırmanan askeri gerilim, bölgedeki sivil uçuş operasyonlarını doğrudan etkiledi. Hava sahalarında artan güvenlik riskleri ve çatışma tehlikesi nedeniyle Türk havayolu şirketleri acil durum planlamasına geçerek bazı Ortadoğu seferlerini iptal etti, havadaki uçaklar ise rotalarından geri döndürüldü.

HAVADAKİ UÇAKLAR TÜRKİYE’YE GERİ DÖNDÜ

Saldırıların başladığı anlarda Ortadoğu semalarında bulunan yolcu uçakları, güvenlik gerekçesiyle rotalarını değiştirerek Türkiye’deki havalimanlarına iniş yapmak zorunda kaldı. Bu kapsamda yaşanan acil rota değişiklikleri şu şekilde gerçekleşti:

AJet’in İstanbul - Erbil seferini yapan uçağı, Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri döndü.

AJet’in İstanbul - Beyrut uçağı, güvenli liman olarak Çukurova Havalimanı’na yönlendirildi.

Pegasus Havayolları’nın İstanbul - Erbil uçağı da Erbil hava sahasındaki risk nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı’na geri dönüş kararı aldı.

YARINKİ ORTADOĞU SEFERLERİNE İPTAL ENGELİ

Bölgedeki füze hareketliliğinin ve güvenlik endişelerinin devam etmesi üzerine Pegasus Havayolları, yarın gerçekleştirmeyi planladığı riskli hatlardaki uçuşlarını askıya aldı. Şirketten edinilen bilgilere göre; Amman, Erbil ve Bağdat seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Bölgeye uçuş gerçekleştiren diğer uluslararası havayolu şirketlerinin de füze krizinin ardından sivil uçuş hatlarında zorunlu olarak alternatif güvenli rotalara yöneldiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika İran İran ve İsrail arasındaki saldırılar nedeniyle bazı uçuşlar iptal edildi - Son Dakika

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