İranlı dolandırıcılık şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İranlı dolandırıcılık şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

İranlı dolandırıcılık şüphelileri adliyeye sevk edildi

14 dakika önce

KURDUKLARI saadet zinciri benzeri yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu dolandırıcılık çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi.

KURDUKLARI saadet zinciri benzeri yöntemle binlerce kişiyi dolandırdıkları iddia edilen İran uyruklu dolandırıcılık çetesi üyeleri adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yaklaşık 5 ay önce başlatılan soruşturma sonucunda kurdukları saadet zinciri benzeri yöntemle dolandırıcılık yapan bir çete ortaya çıkarılmıştı. Polis, savcılık talimatıyla başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kendilerini zengin iş adamları olarak tanıtarak 5 yıldızlı otellerde düzenledikleri toplantılarla kendilerine kurban aradıklarını tespit etmişti. Ekipler, Bakırköy, Başakşehir, Küçükçekmece, Beykoz ve Sarıyer'de operasyon düzenleyerek 2'si kadın 8 şüpheli yakalamıştı.

Şüphelilerin düzenledikleri toplantılarda kurbanlarına Dubai, Malezya, Şili, Ukrayna gibi ülkelerde bulunan enerji şirketlerine ya da dijital paralara yatırım yapmalarını paralarının kısa sürede 2,5 katına katlanacağını vaat ettikleri öğrenildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmada çete lideri Seyed Jafar J.'nin Amerika'da yaşadığını ve buradan verdiği talimatlarla örgütü yönettiği belirlendi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcılık şebekesinin İstanbul'da yurt dışından gelecek zengin işadamlarının da katılacağı büyük bir toplantı düzenleyeceğinin tespit edilmesi üzerine harekete geçti. Çete liderinin babası Seyed J. ile ağabeyi Seyed J.?nin aralarında olduğu 8 kişi şubedeki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

İranlı dolandırıcılık şüphelileri adliyeye sevk edildi

İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:09 Kaynak: DHA
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