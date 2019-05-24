İş Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Ersin Özince: "Cumhuriyetimiz kuruluş ayarlarına dönmeli"

İş Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Ersin Özince, devletler için ekonomik bağımsızlık sağlanmadan, siyasi bağımsızlığı elde etmenin mümkün olmadığını söyledi.

İş Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Ersin Özince, devletler için ekonomik bağımsızlık sağlanmadan, siyasi bağımsızlığı elde etmenin mümkün olmadığını söyledi.



İstanbul Arel Üniversitesi, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Ersin Özince'yi konuk etti. İstanbul Arel Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Argun Karacabey açılış konuşmasında, "Cumhuriyet tarihiyle özdeş bir kurumun 15. Genel Müdürü'nü ağırlamak bizim için çok büyük bir artı değer" ifadelerini kullandı. Ersin Özince, Prof. Dr. Aziz Sancar Amfisi'nde önemli açıklamalarda bulundu.



"Ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığı elde etmek mümkün değildir. Ben Cumhuriyetimizin Kurucusunun, 'ekonomik bağımsızlık olmadan bir anlam ifade etmez' diyerek Kurtuluş Savaşı'ndan kalan para ile kurduğu bankaya yöneticilik yaptım" diyen Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu eski Başkanı Özince "Cumhuriyetimizin kuruluş ayarlarına döndürülmesi gerekiyor. Ulusal olmayan politikalar izlenmesi benim içimi acıtıyor. Bu nedenle ekonomik ve iktisadi konularımıza siz gençler sahip çıkacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti bir birey devletidir. Bu nedenle önce kendi bağımsızlığınızı sağlamanız gerekiyor. Ne bankacı ne iş adamı olmak meselemiz değil. Sizin de işsiz mi kalacağız, aşsız mı kalacağız diye bir endişeniz olmasın. Bağımsızlığınızı koruyun" değerlendirmesinde bulundu. Ersin Özince, ülke ekonomisinin ev idarelerinden geçtiğini belirterek, "Kapitalizm, son 50 yıldır zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor, orta sınıfı ise bitiriyor. Bu durumla başa çıkacak bir tavır gerekiyor. Türkiye'ye bu konuda önemli bir liderlik düşüyor. Çünkü genç bir milletiz. Bu nedenle gençlerimizin, Hintli, Çinli bir gençten geri kalmaması gerekiyor" dedi.



'Trump, Çin'e tweet atıyor, ülkeler bundan etkileniyor'



Son yıllarda ülkeye yapılan ekonomik saldırı iddialarını da değerlendiren Ersin Özince, "Ülkeniz komploya açık olursa elbette komplo yaparlar. IMF bizi 2003'te ABD'lilerin önüne itti. ABD bizim Irak operasyonlarına dahil olmamızı istedi. Günümüze baktığımızda olaya şu açıdan bakıyorum. ABD Başkanı Trump, Çin'e bir tweet atıyor, ülkemiz bundan etkileniyor. Bir alışveriş sitesinden ürün alıyorum, Çin'den geliyor, işçiyi de Suriye'den getiriyoruz. Böyle bir ortamda elbette ekonomi dış faktörlerden etkilenecektir" diye konuştu. Mülteci sıkıntısının ülkemiz ekonomisine zarar verdiğinin altını da çizen Ersin Özince, "Evet çaresiz insanlara kapılarımızı kapatalım demiyorum. Ancak belli kurallar dahilinde, belirli prensiplerle bu işi yapalım. Suriye'den sadece niteliksiz değil nitelikli personel de alıyoruz. Sonra bizim gençlerimiz, bağımsızlığımızı anlattığımız gençlerimiz bu kademelerde iş bulamıyor" şeklinde konuştu



'Halk Yanlış Bilgilendiriliyor'



Atatürk'ün gerek yaptıkları gerekse fikirleriyle bugünlere ışık tuttuğunu ifade eden Ersin Özince, "Atatürk emperyalizme karşı mücadele etmiş ve kazanmış yegane liderdir. İktisadi bağımsızlığın önemine hep dikkat çekmiştir.



İş Bankası'ndaki Atatürk hisseleri ile ilgili tartışmalarda halkın yanıltıldığını belirten Ersin Özince, "İş Bankası halka açıktır. İş Bankası'nın patronu CHP'dir gibi bir söylemle kamuoyu yanlış bilgilendiriliyor. Banka çalışanlarının hissesi bile Atatürk hisselerinden fazladır. İş Bankası emekçileri yüzde 40'ını alıyor. Bu neden yapıldı biliyor musunuz? CHP iktidardayken banka yönetimine müdahil olmasın diye... Bu bir Cumhuriyet kurumudur. Atatürk bankanın özel bir banka olmasını istediği için devlete bırakmamıştır. Türkiye'de bağımsız bir ekonomi, sanayi kurulsun, istihdam olsun diye böyle değerlendirdi" şeklinde konuştu. Ersin Özince, son dönemlerin en çok tartışılan konularından, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin Hazine'ye devri tartışmalarına da değinen Özince, "Atatürk hisselerinin devredilmesi kimsenin haddine değil. Bu siyaset dışı bir konudur. Önce süreci iyi anlamak gerekiyor. 1953'te Demokrat Parti bu hisseleri Hazine'ye aldı. DP İstanbul İl Başkanı'nı da Genel Müdür olarak atadı. CHP, 1987'de dava açarak hisseleri geri aldı. Hisselerin yeniden devralınması iki kez Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay'da reddedildi. Onun vasiyetine sahip çıkmak gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Medeni Kanun geçerli olduğu sürece kimsenin vasiyetiyle ilgili, bir başkası tasarrufta bulunamaz" dedi.



'Türkiye İş Bankası'nda yüzde 70 Kadın Yönetici Bulunuyor'



Ülkemizde yöneticilik tayinlerinde ciddi bir adam kayırmacılık olduğuna dikkat çeken Özince, "Türkiye Cumhuriyeti, yokluklarla özgürlük için kurulmuş bir devlettir. Sadece Osmanlı değil, bütün devletler oligarşi ve emperyalizm etkisindeyken, emperyalizme karşı kurulmuş bir devlettir. İsviçre'den önce kadının hakkını veren Türkiye'de, İş Bankası'nda yöneticilerin yüzde 70'i kadındır. Çünkü sınavla alıyoruz. Ben de görevimden ayrıldım ve yerime bir hanımefendi geldi" yorumunda bulundu.



Merkez Kütüphanesi'ne Kitap Bağışladı



Ersin Özince, konuşmasının ardından İstanbul Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi Merkez Kütüphanesi'ne iki kitap bağışladı. Thomas Piketty, Gabriel Zucman, Emmanuel Saez, Facundo Alvaredo, Lucas Chancel gibi önemli isimlerin yazarlığını yaptığı Dünya Eşitsizlik Raporu ile Oktay Yenal'ın kaleme aldığı Cumhuriyetin İktisat Tarihi kitaplarını öğrencilere tavsiye ederek kütüphaneye bağışladı. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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