İş dünyası "Türkiye'nin Otomobili"ni bekliyor - Son Dakika
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İş dünyası "Türkiye'nin Otomobili"ni bekliyor

6 saat önce

"Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterimi için geri sayım devam ederken, Türk iş dünyasında araca ilişkin ilgi ve merak uyandı.

İş dünyası

" Türkiye'nin Otomobili"nin ön gösterimi için geri sayım devam ederken, Türk iş dünyasında araca ilişkin ilgi ve merak uyandı.

"Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösterimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılacak. Yüzde 100 elektrikli C-SUV model aracın ön gösterimi için geri sayım devam ederken, Türk iş dünyasında da araca ilişkin heyecan oluştu.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Cem Boyner, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, geçen aylarda Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş ve ekibiyle marka oluşturma ve inovasyon konularındaki deneyimlerini paylaşmak üzere birkaç kez bir araya geldiklerini dile getirdi.

Bu toplantılarda Türkiye'nin Otomobili projesiyle ilgili vizyonlarını öğrenme fırsatı bulduğunu ve heyecanlarına şahit olduğunu aktaran Boyner, "Buradan hareketle 27 Aralık'taki lansmanı sadece yeni bir otomobilin tanıtımı olarak görmüyorum. Lansmana insanların, hizmetlerin ve ürünlerin birbirlerine nasıl ulaşacaklarıyla ilgili inovasyon yolculuğunun bir durağı olarak bakmak daha doğru diye düşünüyorum." dedi.

- "Uzun ve zorlu 'yenilik' yolculuğunda yolumuz hep açık olsun"

Boyner, "yeniliğe yolculuğun" her zaman heyecan verici olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yolda hem Türkiye'nin tüm kaynak ve yeteneklerinin hem de yurt dışındaki evrensel birikimin yepyeni bir deneyim tasarımıyla bir araya getirilmesi heyecanı daha da artırıyor. Türkiye'nin Otomobili yerel ile evrenseli buluşturuyor. Yolu açık olsun. Başta TOGG çalışanları olmak üzere Türkiye'nin Otomobili'nin geliştirilmesinde emeği geçen herkesi şimdiden tebrik ediyorum. Uzun ve zorlu 'yenilik' yolculuğunda yolumuz hep açık olsun"

- "Türkiye'nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz"

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski ise "TÜSİAD olarak tüm çalışmalarımızda yerli teknoloji üretiminin önemini vurguluyoruz ve bu alanda ekosistemi destekleyen projeler yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaslowski, "21'inci yüzyılda küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye için hem üretebilen, hem de temiz enerji teknolojilerini iyi kullanan bir ülke olmamız gerekiyor. Bu yönde başarılı bir atılım olmasını dilediğimiz Türkiye'nin Otomobili girişimini candan kutluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Boyner, TOGG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:22 Kaynak: AA
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