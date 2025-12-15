Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti - Son Dakika
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti

Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti
15.12.2025 20:48  Güncelleme: 21:04
Yüzlerce dönümlük hasat! İlçenin tamamı kokmaya başladı, işçiler adeta akın etti
Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen pırasada hasat dönemi başladı. Yaklaşık 150 dönüm arazide üretimi yapılan üründe dönümde 5-6 ton rekolte elde ediliyor. Pırasanın kokusu ise tarlada çalışan işçilerin üzerinden bir hafta çıkmıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen pırasada hasat dönemi başladı.

6 TONLUK REKOLTE

Yaklaşık 150 dönüm arazide üretimi yapılan üründe 5-6 ton rekolte elde ediliyor.

İşçiler Adana'ya akın etti, yüzlerce dönümde hasat başladı

Pırasanın bu yıl tarlada kilogram fiyatı 20-22 TL arasında alıcı bulurken, üreticiler geçen yıla oranla fiyatların düştüğünü belirtti.

İşçiler Adana'ya akın etti, yüzlerce dönümde hasat başladı

"İŞÇİLİK MALİYETLERİ ZORLUYOR"

Bulduklu Mahallesi'nde 10 dönüm alanda pırasa üretimi yapan Canan Can, bu yıl ilk kez pırasa ektiğini belirterek, şunları söyledi:"10 dönüm alanda ekim yaptık. Dönümde 5-6 ton rekolte var. Geçen yıl pırasa sezonu 30 TL'den kapatmıştı. Bu yıl ise 20-22 TL'den alıcı buluyor.

İşçiler Adana'ya akın etti, yüzlerce dönümde hasat başladı

Rekolte güzel ancak fiyatlar düşünce işçilik maliyetleri bizi zorluyor. Toplamda yaklaşık 60 ton hasat yapacağız"

İşçiler Adana'ya akın etti, yüzlerce dönümde hasat başladı

"KOKUSU BİR HAFTA ÇIKMIYOR"

Tarlada çalışan işçilerden Musa Tilki ise pırasa hasadının zahmetli olduğuna dikkat çekerek, "Pırasa hasadı zor. Kokusu bir hafta üzerimizden çıkmıyor. Hasadı zor ama bu yıl işçilik ücretleri düşük. Çalışmak zor değil ama hayat şartları zor" diye konuştu.

İşçiler Adana'ya akın etti, yüzlerce dönümde hasat başladı
Kaynak: İHA

