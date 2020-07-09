İSG CEO'su Göral: Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayılarında ciddi artış var - Son Dakika

İSG CEO'su Göral: Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayılarında ciddi artış var

Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayılarında ciddi bir artış gözlemlediklerini dile getiren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi(İSG) CEO'su Ersel Göral,"Öyle görünüyor ki temmuz ayının devamında, ikinci yarısında ve önümüzdeki ağustos ve eylül, özellikle yaz aylarını kapsayan dönemde...

Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayılarında ciddi bir artış gözlemlediklerini dile getiren İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi(İSG) CEO'su Ersel Göral,"Öyle görünüyor ki temmuz ayının devamında, ikinci yarısında ve önümüzdeki ağustos ve eylül, özellikle yaz aylarını kapsayan dönemde uçuş sayılarımız daha da artacak." dedi.

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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi(İSG) CEO'su Ersel Göral, katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgi veren Göral, temmuz itibarıyla yolcu sayılarında artış gözlemlediklerini dile getirdi. 2019 Haziran ayında gerçekleşen uçuşlarla 2020 Haziran ayını karşılaştıran Ersel Göral, iç hat trafiğinin yüzde 25'ini, dış hat trafiğinin de yüzde 5'ini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

"İÇ HAT TRAFİĞİMİZ GEÇEN YILIN YÜZDE 30'UNA ULAŞTI"

İSG CEO'su Ersel Göral, Sabiha Gökçen'den gerçekleşen uçuşlarla ilgili şunları söyledi:

"İç hat trafiğimiz yüzde 25'i, dış hat trafiğimiz yüzde 5'i olacak şekilde gerçekleştirdik. 1 Temmuz itibariyla yolcu sayılarında ciddi artış gözlemledik. Hem iç hatlar tarafında hem de dış hatlar tarafında. 8 Temmuz itibariyla iç hatlar trafiğimiz geçen senenin yüzde 30'u, dış hat trafiğimiz ise yüzde 16'sı oldu. Öyle görünüyor ki temmuz ayının devamında, ikinci yarısında ve önümüzdeki ağustos ve eylül, özellikle yaz aylarını kapsayan dönemde uçuş sayılarımız daha da artacak."

"EYLÜL AYI İTİBARIYLA AB ÜLKELERİNE UÇUŞLARIMIZ BAŞLAYACAK"

İSG CEO'su Ersel Göral, "Bugün itibariyle Sabiha Gökçen'den 19 ülkeye uçuş düzenliyoruz. Toplamda 22 destinasyona ki bu geçen sene aynı dönemde 86 destinasyondu. İç hatlarda 40 destinasyona sefer düzenlerken bugün itibarıyla 32 şehrimize, havalimanımıza sefer düzenliyoruz" dedi ve ekledi: "Bugün itibarıyla 22 destinasyon, 19 ülkeye uçuşumuz var. Yakın zamanda İran, Kuveyt ve İsrail uçuşları da başlayacak havalimanımızda. Öyle tahmin ediyorum ki, Avrupa Birliği kendi içerisinde pandemi ile ilgili hem salgının yayılım hızını azalttıktan hem de gereken önlemleri daha sağlıklı aldıktan sonra Avrupa Birliği üyesi ülkelerin tamamına da eylül ayı itibarıyla uçuşlarımız başlayacaktır."

"BU TAMAMEN YOLCU SAYISIYLA DA PARALEL"

Koronavirüs döneminde oluşan ekonomik kayıpları değerlendiren Göral, "Yüzde 50 civarında net gelir kaybımız olacağını söylemek mümkün. Bu tamamen yolcu sayısıyla da paralel. Yolcu sayımızın da yüzde 45'ler civarında düşeceğini öngörüyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda geçen sene 35,5 milyon yolcumuza hizmet vermiştik. Bu sene bu rakam 20 milyonlar civarında olacak diye öngörüyoruz yıl sonu itibarıyla." şeklinde konuştu.


Sabiha Gökçen, CEO, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:53 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSG CEO'su Göral: Temmuz ayı itibarıyla yolcu sayılarında ciddi artış var - Son Dakika Ekonomi
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