"İİT Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı" başladı - Son Dakika
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"İİT Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı" başladı

05.09.2022 17:36
"İİT Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı" başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) "Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı" İstanbul'da başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) "Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı" İstanbul'da başladı.

Yeşilköy'deki Polat Otel'de gerçekleşen toplantının açış konuşmasını yapan Sağlık Bakanı Yardımcısı Tolga Tolunay, geçen iki yıl içerisinde pandemi ile tüm dünya önemli bir sınamadan geçerken, sağlık sistemlerinin de güçlü ve zayıf yanları ile gerçek bir teste maruz kaldığını söyledi.

İnsanlık tarihinin bu en büyük halk sağlığı mücadelesinde dayandığı en önemli aracın sağlık sistemleri olduğunu vurgulayan Tolunay, yıllarca yapılan çalışma ve birikimler sonucunda inşa ettikleri sağlık sistemlerinin bütün bileşenlerinin uyum içerisinde çalışabildiği ülkelerin bu mücadelede başarılı sonuçlar elde ettiğini aktardı.

Tolunay, pandeminin, üst otoritelerin kriz anlarında hızlı karar verme süreçlerindeki önemi ve sorumluluğunun önemini ortaya çıkardığını dile getirerek, "Bu perspektifle tüm resme baktığımızda, Birleşmiş Milletlerden sonra en büyük uluslararası örgüt olan ve dünyanın yaklaşık yüzde 25'lik nüfusunu temsil eden İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) ilaç ve tıbbi cihaz konusunda en üst otoritelerini bir araya getirebilmenin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Bu toplantının ilkini 2018 yılında Endonezya'da gerçekleştirildiğini hatırlatan Tolunay, şunları kaydetti:

"İİT ülkeleri ve dünyada oldukça önem arz eden yeni, kaliteli, etkili ve güvenli aşı ve ilaçlara erişimin direkt muhatapları ile görüşülmesinin, toplumlarımızın ortak çıkarlarına önemli katkılar sunacağına olan inancımız tamdır. Sağlık hizmeti sunumunda aşı ve ilaçlar önemli bir sac ayağını oluşturmakta, başta erişim, araştırma-geliştirme, fiyatlandırma, soğuk zincir ve takip gibi her aşamasında dikkatli bir politika ve düzenleme gerektiren birçok unsuru barındırmaktadır." diye konuştu.

Tolunay, Türkiye'nin pandemi sırasında geliştirmiş olduğu TURKOVAC, PCR test kiti, ventilatör cihazı ve ürettiği teröpatiklerle ilgili çok önemli tecrübelerinin bulunduğunu dile getirerek, burada bulunan birçok ülkenin de kendileriyle paylaşacağı çok önemli birikimlerinin olduğunu söyledi.

"Pandemi, işbirliği yapmanın önemini ortaya koydu"

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanı Dr. Tolga Karakan, kaliteli, etkili ve güvenli ilaç ve aşılara erişim kapsamında etkin bilgi paylaşımını amaçlayan bu toplantının İİT üye ülkelerinin sağlık alanındaki işbirliğine olumlu ivme kazandıracağına inandığını söyledi.

Karakan, "Ulusal ilaç düzenleme otoriteleri olarak temel hedefimiz yerel ihtiyaçlar da göz önünde bulundurularak uluslararası standartları karşılayan yasal mevzuat zemininde stratejik, akılcı ve esnek uygulamalar ile sadece ülkemiz vatandaşları için değil tüm insanlık için kaliteli, etkili ve güvenli beşeri tıbbi ürünlerin geliştirilmesi, piyasaya arzı ve erişilebilirliğinin sürdürülmesini sağlamak olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemi sürecinin başta aşı üretimi ve erişilebilirliği olmak üzere hastalıkların ortadan kaldırılması ve kontrol edilmesinde işbirliği yapmanın önemini ortaya koyduğunu belirten Karakan, "İlaç otoriteleri olarak bizlere düşen görev ise düzenleme ve uygulamalarının yerel gerekliliklere bağlı doğal farklılaşmasını kabul ederek harmonize düzenlemeler oluşturmak ve böylece kaynakların verimli kullanımını sağlamak olmalıdır." dedi.

Konuşmaların ardından başlayan oturumlarda, "İİT üye ülkelerinde ilaç düzenlemeleri: Mevcut durum, zorluklar ve fırsatlar", "Düzenleyici hazırlık ve halk sağlığı acil durumlarına müdahale için ülke stratejileri: Pandemilerle mücadelede ulusal düzenleyici ilaç otoritelerinin rolü", "Aşıların geliştirilmesi, imalatı ve yönetimi için stratejiler ve geleceğe yönelik beklentiler" konuları ele alındı.

"İİT Üye Devletleri Ulusal Düzenleyici İlaç Otoriteleri Başkanları 2. Toplantısı", 7 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek.

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Kaynak: AA

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