İsmini aldığı şehit dayısına minik elleriyle dua etti - Son Dakika

Antalya'da bayram öncesi şehit aileleri Antalya Garnizon ve Polis Şehitliği'nde kabir ziyaretinde bulunarak Kur'an-ı Kerim okudu. 2015 yılında şehit olan polis memuru Serkan Çölkesen'in ismini alan 4 yaşındaki yeğeninin dayısına minik elleri ile dua etmesi görenleri duygulandırdı.

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu gönderdiği genelgeye göre şehit aileleri, Ramazan'ın son günü ve Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Antalya'da muaf olan aileler, Konyaaltı ilçesinde bulunan Uncalı Mezarlığı içindeki Antalya Garnizon ve Polis Şehitliği'ne sabahın erken saatlerinden itibaren gelmeye başladı. Aileler, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Bazı şehit yakınları, kabirlerin bakımını yaptı, mezar taşlarını yıkadı, çiçek ekti. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehit mezarlarına ve yakınlarına kırmızı gül dağıttı. İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, okunan duaya eşlik ettikten sonra şehit yakınlarını ziyaret etti. Şehit yakınları ile yakından ilgilenen Ulucan, kırmızı karanfil dağıttı. Şehit yakınlarının çocuklarına ise oyuncak polis arabası hediye edildi. Bazı vatandaşların balkonlarına çıkarak yapılan duaya eşlik ettikleri görüldü.

Minik ellerini kaldırarak dua etti

2015 yılında Hakkari-Van karayolunda polis aracının geçişi sırasında terör örgütü PKK'lıların önceden döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen polis memuru 24 yaşındaki Serkan Çölkesen'in ismini taşıyan 4 yaşındaki yeğeninin ise dayısına minik ellerini kaldırarak dua etmesi duygulandırdı. Diğer taraftan Özel Hareket polisleri, Mardin Nusaybin'de birlikte görev yaptıkları şehit polis memuru Kazım Esmer'i unutmayarak mezarı başında ziyaret etti.

"Bizler de şehitlerimizin izinden gideceğiz"

15 Temmuz 2016 yılında FETÖ'nün askeri darbe kalkışması sırasında şehit düşen polis memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, "15 Temmuz'da işgal etmek isteyenlere karşı 251 tane vatan evladımız şehit oldu. Çanakkale'de de 250 bin şehidimiz vardı. Şehitler tepesi kıyamete kadar boş kalmayacak. Yeri geldiği zaman Ömer Halisdemirlerin, Muhammed Oğuz Kılınçların, Fethi Sekinlerin sayesinde. İyi ki böyle bir milletiz. Bugün vatanın ne demek olduğunu Kudüs'te yaşanılanları görüyoruz. Vatan demek namus demektir, vatan demek şeref demektir. Bizler de şehitlerimizin izinden gideceğiz. Böyle bir milletin evladı olmaktan gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki 'şerefsiz bir şekilde vatan topraklarına basarak yaşamaktansa o toprağın altına girerim ve yatarım' diyen bir ecdada sahibiz. Bizler de evlatsız yaşarız ama vatansız ve bayraksız asla diyoruz. Bayramları biz geçiriyoruz ama 5 senedir evladımız olmadan bayram yapıyoruz. İçimiz hem acı hem hüzün dolu. İyi ki 15 Temmuz'da vatan evlatları sokaklara, meydanlara çıkmışlar, o ay yıldızlı bayrağı dalgalandırıyorlar" dedi. - ANTALYA