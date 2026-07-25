İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya tarihinin en büyük yangın felaketlerinden biriyle sarsılırken, sahadan gelen görüntüler yaşanan çaresizliği gözler önüne serdi. Metrelerce yükselen alevlerin dev çam ağaçlarını saniyeler içinde cayır cayır yaktığı bölgede, itfaiye ekipleri ateş fırtınası karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Tarihinde ilk kez ulusal acil durum ilan eden ülkede tahliye edilenlerin sayısı 70 bine ulaştı. Avrupa Birliği de harekete geçerek yangın söndürme uçakları ile uzman ekipleri İspanya’ya sevk etti.

İspanya'da kontrol altına alınamayan devasa orman yangınları nedeniyle yaklaşık 70 bin kişi tahliye edildi veya evlerinde kalmaları istendi. Tarihinde ilk kez "ulusal orman yangını acil durumu" ilan eden ülkeye Avrupa Birliği de destek gönderdi. Bölgeden gelen son görüntülerde, ağaçların cayır cayır yanışı ve itfaiyecilerin alev fırtınası karşısında yaşadığı çaresizlik felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ, AĞAÇLAR CAYIR CAYIR YANDI 

İspanya, tarihinin en ağır orman yangını felaketlerinden biriyle sarsılıyor. Aşırı sıcaklar, kuraklık ve şiddetli rüzgarın birleşimiyle Madrid'in batısındaki yangınlar devasa bir alev duvarına dönüştü. Bölgeden yansıyan dehşet verici görüntülerde, metrelerce yüksekliğe ulaşan devasa alevlerin koca çam ağaçlarını saniyeler içinde cayır cayır yaktığı ve adeta bir "ateş fırtınası" oluşturduğu görüldü.

İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

İTFAİYE EKİPLERİ ÇARESİZ

Yangının şiddeti, sahadaki mücadeleyi de imkansız noktaya getirdi. Yayınlanan görüntülerde, yangın hortumlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışan itfaiye ekiplerinin, ağaçların tepe noktalarına kadar tırmanan devasa alevlerin hızla üzerlerine doğru sıçraması karşısında neye uğradığını şaşırdığı ve geri çekilmek zorunda kaldığı anlar kaydedildi. Alevlerin gücü ve yoğun duman nedeniyle müdahale kapasitesinin sınırları zorlanırken, ekiplerin çaresizce ateşi izlediği anlar felaketin vahametini kanıtladı.

70 BİN KİŞİ YERİNDEN OLDU, ULUSAL ACİL DURUM İLAN EDİLDİ 

Yangınların kontrolden çıkması üzerine İspanya hükümeti tarihinde ilk kez ulusal orman yangını acil durumu ilan etti. Madrid ve çevresinde yaklaşık 70 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, binlerce kişiye ise evlerinden çıkmamaları yönünde hayati uyarılar yapıldı. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı Madrid’de hava kalitesi alarm seviyesine düştü.

İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

AB DESTEĞİ SAHADA 

Bölgede 2 bin 600’den fazla acil durum personeli ile 19 hava aracı aralıksız görev yapıyor. Yangının boyutları nedeniyle Avrupa Birliği de harekete geçerek İtalya, Yunanistan, Hollanda ve Portekiz’den yangın söndürme uçakları ile uzman ekipleri İspanya’ya sevk etti.

AVRUPA GENELİNDE AFET ALARMI 

Sadece İspanya değil, Fransa da büyük yangınlarla boğuşuyor. Güney Avrupa’da iki ülke genelinde tahliye edilenlerin sayısının 250 bini aştığı belirtilirken, uzmanlar küresel iklim krizine bağlı aşırı sıcakların bu felaketleri daha da sıklaştıracağı konusunda uyarıyor.

İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı

Avrupa Birliği, Orman Yangını, Doğal Afet, İtfaiye, İspanya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İspanya İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Enis Şahin Enis Şahin:
    Dost İspanya halkına yardım ey hukumetim 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı Kanser hastasını zehirleyen peynir skandalı
M çiçeği virüsü Madagaskar’da 3 binden fazla kişiye bulaştı M çiçeği virüsü Madagaskar'da 3 binden fazla kişiye bulaştı
Ne ABD ne de İsrail İki ülke gizlice İran’ı bombaladı Ne ABD ne de İsrail! İki ülke gizlice İran'ı bombaladı
Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar Kimseye aldırmadan saçlarındaki bitleri ayıkladılar
Güney Kıbrıs’ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı’dan yardım çağrısı Güney Kıbrıs'ta tutuklu olan Taner Tolga Tarlacı'dan yardım çağrısı
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet görevden uzaklaştırıldı
LeBron James coşkusu Pennsylvania’yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti LeBron James coşkusu Pennsylvania'yı sardı: Vali resmi tatil ilan etti
İmamoğlu, Yeni Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı mı Özgür Özel’den dikkat çeken açıklama İmamoğlu, Yeni Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı mı? Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent’in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması, Haluk Levent'in kardeşinin gözaltına alınmasıyla başladı
Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han’ı görevden aldı Uluslararası Ceza Mahkemesi, Başsavcı Kerim Han'ı görevden aldı
Mansur Yavaş’tan Özgür Özel’e tebrik telefonu: CHP’den istifa edecek mi Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e tebrik telefonu: CHP'den istifa edecek mi?

19:14
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
Kılıçdaroğlu rozet takarken Gürsel Tekin görevlileri fırçaladı: Sizi gerçekten bir dersten geçireceğim
18:32
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
Efsane dizi Arka Sokaklar ekranlara resmen veda etti
18:25
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
Meral Akşener Vakfı resmen kuruldu
16:46
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
14 yaşındaki çocuğun bomba ihbarı savaş uçaklarının havalanmasına neden oldu
16:30
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan’ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
Kan donduran iddia: Oğlu Gülistan'ı öldürdü, anne Handan Sonel cesedi 100 bin liraya yok ettirdi
16:19
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
Çocuğunun terliğini almak için suya girdi, boğulup hayatını kaybetti
15:59
Filenin Sultanları finale yükseldi
Filenin Sultanları finale yükseldi
15:56
İran’da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor
İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor
15:46
“Cesedi yok etti“ denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
"Cesedi yok etti" denilen Mehmet Aca’nın telefon trafiği bomba! Gülistan Doku soruşturmasında düğüm çözülüyor
14:36
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Suriye’de otobüs kazasında 35 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
14:07
Kılıçdaroğlu’nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Kılıçdaroğlu'nun Yeni Parti sevinci: Çok şükür arınma gerçekleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2026 19:37:14. #7.13#
SON DAKİKA: İspanya cehennemi yaşıyor: Dev ağaçlar cayır cayır yandı, ekipler çaresiz kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.