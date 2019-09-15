İspanya'da dinler ve kültürler arası diyalog buluşması

Dinler ve kültürler arası diyaloğu teşvik etmek amacıyla 80'den fazla ülkeden 300 kadar dini lider ve uzman Madrid'de bir araya geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da kurulan ve Katolik Kilisesi ile bağı bulunan Sant Egidio Toplumu adlı sivil örgüt tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen dinler ve kültürler arası diyalog toplantıları başladı.

Müslüman, Katolik, Ortodoks, Musevi başta olmak üzere farklı dini liderlerin ve uzmanların iştirak ettiği Madrid'deki toplantıların üç gün süreceği ve barış mesajlarının öne çıkartılacağı bildirildi.

"Sınırı olmayan barış" temasıyla organize edilen 33. Uluslararası Buluşmanın açılışında yapılan konuşmalarda, "Barış, sınırlarla, duvarlarla değil, diyalogla sağlanır." çağrısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler (BM) Yüksek Komiseri Filippo Grandi, yaptığı konuşmada, düzenli göçün tahmin edilenden çok daha hızlı ve kalabalık olduğunu vurguladı.

Düzensiz göçe karşı cevabın "limanları kapatmak" ya da "öncelik bizim vatandaşlarımız" olmaması gerektiğini söyleyen Grandi, sadece Akdeniz'de değil dünyanın bir çok yerinde yaşanan göç sorununun gerçek nedenini ve çözümünü tartışıp, uluslararası iş birliğini güçlendirmenin zamanının geldiğini ifade etti.

Madrid'deki farklı yerlerde düzenlenecek 27 oturumda göç, yabancı düşmanlığı, çatışmaların önüne geçilmesi, çevre, barışın inşa edilmesi, kadın ve çocuk konuları ele alınacak.

Katılımcılar arasında Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Faustin Archange Toudera, Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş ve Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva da yer aldı.