İSPARK'tan çıkartılan işçiden CHP Genel Merkezi önünde bisikletli eylem - Son Dakika

İSPARK'tan çıkartılan işçiden CHP Genel Merkezi önünde bisikletli eylem

ANKARA - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden biri olan İSPARK'tan çıkartılan otopark personeli Birol Durmuş, bisikletiyle İstanbul'dan Ankara'ya gelerek CHP Genel Merkezi önünde tek başına eylem yaptı.

İstanbul'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Birol Durmuş, 12 senedir İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSPARK'ta otopark personeli olarak çalışırken sosyal medya hesabındaki paylaşımları yüzünden işten çıkarıldığını ifade etti. Paylaşımları neden gösterilerek iş sözleşmesi fesh edilen Durmuş sesinin duyulmasını istiyor.

8 aydır işsiz olduğunu ve kimsenin kendisine sahip çıkmadığını belirten Durmuş, "8 ay önce bizi işten çıkardılar sosyal medya paylaşımlarımız yüzünden. En son 15 Temmuz gazimiz Kürşat Yıldırım isimli arkadaşımız İSPARK' ta birim müdürüydü. Bu arkadaşı beş kademe aşağı düşürülüp personel kademesine istifa etmesi için adam dayanamadı istifa etti. Baktık ki arkadaşlarımızı sağa sola sürmeler işe geç gelsin de sözleşme hakkı fesh olsun diye. Bunlar geldi geleli 13 bin kişi işten çıkarıldı. Seçimlerden önce dedi ki kimseyi işten çıkartmayacağım namus sözü veriyorum dedi. Hatırlatmaya geldik. Kameranın karşısında yaygara yapıyor icraata gelince namus şeref sözü ortada kalıyor buda bizim zorumuza gidiyor. CHP'nin kapısı herkese açık dediler hani bana açın kapıyı. Derdimizi dinleyen yok ki bunlar sadece haksız olduklarını biliyorlar cevap veremiyorlar. Devlet pandemide işten çıkartma yasağı koydu. Sözleşmeli işçiyiz. Sosyal medyada hakaret gözüküyor. Bütün çalışanların sosyal medyalarına bakıyorlar. Bunlara rengini belli ettikleri anda sana hiç acımıyorlar. Kimse bize sahip çıkmıyor. Sanıyorlar ki bizi A partisi gönderiyor da bizi onların adamları sanıyorlar. Kimsenin bize desteği yok her şeyi kendimiz yapıyoruz. Çalışan arkadaşlara hep söylüyorum siz B partisini destekliyormuş gibi yapın yoksa bizim gibi aç kalırsınız. Ama ben bir HDP'li olsaydım ya da İYİ Partili olsaydım, Saadet Partili olsaydım bu kapı bana açılırdı görüşülürdü benimle. Bir tane de muhatap olacak adamınız yok bir tane temizlikçi yok mu güvenliğinizi gönderin. Kardeşim ne istiyorsun niye benim genel merkezim önünde açıklama yapıyorsun, bu nedir nasıl geziyorsun desene bana" şeklinde konuştu.