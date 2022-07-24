İsrail'den "Rusya'nın Yahudi Ajansını kapatması ilişkileri etkiler" açıklaması

İsrail Başbakanı Yair Lapid, Moskova'nın İsrail Yahudi Ajansının (JAFI) Rusya'daki temsilciliğinin tasfiyesi yönündeki talebinin "iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyeceğini" söyledi.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lapid, Rusya'daki JAFI'nin faaliyetlerine ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, İsrail'e Yahudi Göçü (Aliyah) ve Entegrasyon Bakanı Pnina Tamano-Shata, İnşa ve İskan Bakanı Zeev Elkin ile Maliye Bakanın Avigdor Liberman'ın yanı sıra JAFI Genel Direktörü Amira Ahronoviz, Dünya Siyonist Örgütü Başkanı Yaakov Hagoel, Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından üst düzey isimler katıldı.

Toplantıya katılan isimlerden, Sovyetlerde dünyaya gelen ve Rusya ile temaslarda öne çıkan İnşa ve İskan Bakanı Elkin ile Maliye Bakanı Liberman dikkati çekti.

Lapid, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Rusya ile ilişkilerin önemli olduğunu ve Rusya'daki geniş Yahudi cemaatinin Moskova yönetimiyle tüm görüşmelerle gündeme geldiğini belirterek, "JAFI temsilciliğini kapatmak ciddi bir olay olacaktır ve ilişkileri etkiler." ifadesini kullandı.

Lapid'in, Rusya'dan görüşmeler için onay gelmesi halinde hukuk delegasyonunun bir an önce Moskova'ya gitmek için hazırlanması, konuyla ilgili "tüm hukuki çabanın sarf edilmesi ve üst düzey diplomatik diyaloğun ilerletilmesi" yönünde talimat verdiği aktarıldı.

Dışişleri Bakanı Genel Direktörü Alon Ushpiz'in konuyu tüm ilgili taraflarla koordine etmeye devam edeceği paylaşıldı.

Rusya Adalet Bakanlığı, JAFI'nın Rusya'daki temsilciliğini tasfiye etme talebinde bulunmuş, konuyla ilgili ön inceleme duruşmasının 28 Temmuz'da yapılmasının beklendiği aktarılmıştı.

İsrail yönetimi söz konusu talebin ardından olağanüstü toplanmış ve konuyu görüşmüştü.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, JAFI'nin Rusya temsilciliğinin kapatılmasıyla ilgili talebin, Rus mevzuatıyla ilgili olduğunu söylemişti.

Hedefini, "tüm dünyadaki Yahudi halklarının, mirası ve topraklarıyla bağlantı kurmalarını sağlamak ve gelişen bir Yahudi geleceği ile güçlü bir İsrail'i inşa etmek için onları güçlendirmek" olarak açıklayan JAFI, 1929 yılında kuruldu. Söz konusu ajans, Yahudilerin Filistin topraklarına yerleştirilmesi yönünde yürüttüğü faaliyetlerle de biliniyor.

İsrail-Rusya ilişkilerinde "dalgalı seyir"

İsrail'in, Suriye'deki askeri hareket özgürlüğünü göz önünde bulundurarak temkinli hareket ettiği ve Rusya ile ilişkilerini korumakta zorlandığı gözlemleniyor.

İsrail ordusu, Rusya'nın askeri olarak aktif rol oynadığı Suriye'de Moskova ile koordinasyon halinde İran ve rejim hedeflerine çok sayıda hava ve füze saldırısı gerçekleştiriyor.

Ukrayna'daki savaşın başlamasından bu yana Rusya'yı karşısına almaktan kaçınan İsrail'in, ABD ve Batı'daki müttefiklerinden baskı gördüğü basına yansımıştı.

İsrail'de bir önceki Başbakan Naftali Bennett, Ukrayna'daki savaşa ilişkin ilk açıklamalarında Rusya'nın ismini anmaktan kaçınmıştı. Dönemin Dışişleri Bakanı Yair Lapid ise Rusya'nın saldırılarını kınamış ve Moskova'nın rolüne işaret etmişti.

İsrail, bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik insani yardıma vurgu yapmış ve nisan sonunda Kiev yönetimine çelik yelek ve askeri kask gönderme kararı almıştı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nisan ayında Rusya'yı, Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle Cenevre merkezli İnsan Hakları Konseyi üyeliğinden çıkarmış, İsrail bu kararda lehte oy kullanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, oylama üzerine İsrail'in, "Ukrayna'daki durumu kullanarak uluslararası toplumun dikkatini Filistin meselesinden çekmeye çalıştığını" vurgulamıştı.

Rus liderlerin, Filistinli yetkililerle yaptığı telefon trafiği de bu dönemde yoğunlaşmıştı.

Lavrov'un "Hitler Yahudi asıllıydı" açıklamalarına İsrail'den tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, mayıs başında Adolf Hitler'in Yahudi asıllı olduğu yönündeki açıklamalarına İsrail'de en üst düzeyden tepkiler gelmiş, Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.

Dönemin İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Dışişleri Bakanı Lapid ve diğer birçok üst düzey isim, Lavrov'un açıklamalarına tepki göstermişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, iki ülke arasında Lavrov'un açıklamalarıyla artan gerilime ilişkin değerlendirmesinde, "İsrailli paralı savaşçıların Ukrayna'daki Azov taburunda Rusya'ya karşı savaştığını" söylemişti.

İsrail hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Lavrov'un "Hitlerin Yahudi asıllı olduğu" şeklindeki ifadeleri nedeniyle Bennett'ten özür dilediği bildirilmişti.

Ancak, Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in özür dilediğine ilişkin bilgi yer almamıştı.