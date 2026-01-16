EL HALİL, 16 Ocak (Xinhua) -- İsrail güçleri, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi yıktı.
Filistinli kaynaklar perşembe günü yaptıkları açıklamada, İsrail güçlerinin 80 Filistinliyi gözaltına aldığını ve Filistin Yönetimi'nin Kudüs İşleri Bakanı'nın Batı Şeria'ya girişini yasakladığını belirtti.
İsrail, El Halil'de Filistinli Evi Yıktı
