 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler açlık tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika

İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler açlık tehdidiyle karşı karşıya

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinli esirin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Esirler, işkence uygulamalarının yanı sıra sistematik açlık tehdidiyle de mücadele ediyor. Açıklamada, çocuklar, yaşlılar ve hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatının tehlikede olduğu vurgulandı. İsrail hapishane idareleri, günlük öğünleri azaltarak ve kantinleri kapatarak esirlere baskı uyguluyor. Şeker hastası olan birçok esir ise açlık uygulamaları sonucu baygınlık geçiriyor.

04.12.2023 - 21:23,
Abone Ol

İsrail hapishanelerindeki binlerce Filistinlinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin 7 Ekim'den sonra yoğunlaşan işkence uygulamalarına maruz kaldıkları belirtildi.

Filistinli esirlerin aynı zamanda sistematik açlık tehdidiyle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu durumun hapishanelerdeki çocuk, yaşlı ve hastalar başta olmak üzere binlerce kişinin hayatını tehdit ettiği ifade edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kapsamlı saldırılar başlattığı günden beri hapishanelerdeki Filistinli esirlere yönelik dayatmaların başında açlık uygulamasının geldiğine işaret edilen açıklamada, hapishane idarelerinin günlük öğünleri azalttığı ve kantinleri kapattığı aktarıldı.

İsrail hapishanelerinde her 12 Filistinli esire 2 kişilik yemek verildiğine dikkat çekilen açıklamada, hatta zaman zaman verilen yemeğin tüketilmeye elverişli olmadığı ifade edildi.

Açıklamada, İsrail hapishanelerinde çok sayıdaki şeker hastası Filistinli esirin açlık uygulamaları sonucu baygınlık geçirdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler açlık tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika


21:46
Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi
21:04
Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı
20:50
Seyircileri 3 saat bekletip konsere çıkmayan Melike Şahin'den İBB'nin açıklamasına sert tepki Seyircileri 3 saat bekletip konsere çıkmayan Melike Şahin'den İBB'nin açıklamasına sert tepki
19:06
İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifine ret cevabı verdi İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifine ret cevabı verdi
19:06
Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı
19:03
Fatih Terim, Seçil Erzan dolandırıcılığı ile ilgili sessizliğini bozdu Fatih Terim, Seçil Erzan dolandırıcılığı ile ilgili sessizliğini bozdu
18:40
Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı
18:37
İsrail ordusu Gazze'de iki okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var İsrail ordusu Gazze'de iki okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son Dakika
21:46 Kanarya'dan farklı tarife! Fenerbahçe, Sivasspor'u 4-1 yendi
21:04 Yok artık İrfan Can! Sivasspor'a sezonun golünü attı
20:50 Seyircileri 3 saat bekletip konsere çıkmayan Melike Şahin'den İBB'nin açıklamasına sert tepki
19:14 Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin 3 şirketine kayyım atandı
19:06 İYİ Parti, CHP'nin yerel seçimde iş birliği teklifine ret cevabı verdi
19:06 Türkiye ile Katar arasında 12 anlaşma imzalandı
19:03 Fatih Terim, Seçil Erzan dolandırıcılığı ile ilgili sessizliğini bozdu
18:40 Adana Demirspor, Patrick Kluivert ile yollarını ayırdı
18:37 İsrail ordusu Gazze'de iki okulu vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var
18:17 Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Yasa dışı operasyonların ciddi sonuçları olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2023 21:53:57. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirler açlık tehdidiyle karşı karşıya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement