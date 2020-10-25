İsrail, ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolarlık un gönderecek - Son Dakika

İsrail, ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolarlık un gönderecek

25.10.2020 22:13
İsrail, ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolarlık un gönderecek, System.String[]

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımında bulunacaklarını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD arabuluculuğunda İsrail ile ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolar değerinde un yardımında bulunacaklarını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun, "Sudan ile huzurlu bir barış için sabırsızlanıyoruz ve hemen oraya, yeni dostlarımıza 5 milyon dolarlık buğday unu gönderiyoruz." ifadesini kullandığı belirtildi.

Açıklamada, Netanyahu'nun, İsrail'in ABD ile eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in 30 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından Sudan'daki geçiş sürecine destek olacağını kaydettiği vurgulandı.

ABD yönetimi de bugün İsrail ile ilişkilerini normalleştirme sürecine giren Sudan'a 81 milyon dolarlık insani yardım yapacağını açıklamıştı.

İsrail ile normalleşen son ülke Sudan oldu

Başta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yürütülen temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale gelmişti.

Beyaz Saray'da 15 Eylül'de düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

Trump, 23 Ekim'de yaptığı açıklamada, Sudan'ın da İsrail ile barış yapmak ve ilişkilerini normalleştirmek konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Bunun hemen öncesinde Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarma kararını imzaladığı bildirilmişti.

Söz konusu adımın Sudan'ın "terör kurbanlarına 335 milyon dolarlık ödeme yapması"nın hemen ardından atıldığına işaret edilen açıklamada, Hartum yönetimine gösterdiği anlayış için teşekkür edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Benjamin Netanyahu, İsrail, Sudan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, ilişkileri normalleştirme kararı alan Sudan'a 5 milyon dolarlık un gönderecek - Son Dakika

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