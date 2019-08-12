İSRAİL-TÜRKİYE UÇUŞLARINDA YENİ YOLCU REKORU

Gökhan ARTAN İstanbul, DHAİsrail ile Türkiye arasında 2019 yılı Ocak - Temmuz dönemi yolcu trafiği, bir önceki yıla göre transitler de dahil yüzde 7 artarak 1 milyon 220 bin olarak gerçekleşti.

Gökhan ARTAN İstanbul, DHA

İsrail ile Türkiye arasında 2019 yılı Ocak - Temmuz dönemi yolcu trafiği, bir önceki yıla göre transitler de dahil yüzde 7 artarak 1 milyon 220 bin olarak gerçekleşti. Böylece İsrail'den en çok uçulan ülke Türkiye oldu. Tel Aviv - İstanbul karşılıklı seferleri yapan uçaklar, yüksek doluluk oranıyla uçarken, yolculardan bazıları tatil için İstanbul'a gelirken bazıları da transit olarak diğer uçuşuna devam ediyor.

İSRAİL'DEN EN ÇOK UÇULAN ÜLKE TÜRKİYE OLDU

İsrail'den en çok uçulan ülke Türkiye oldu. İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği Ocak-Temmuz döneminde transitler de dahil yüzde 7 artarak 1 milyon 220 bine çıkmasıyla 1 milyon 23 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği ABD'yi ve 861 bin yolcu trafiğinin gerçekleştiği Fransa'yı geçti. Yolcu trafiğinde rekor kırılırken, İsrail'den en çok yolcu trafiği ise 637 bin yolcu ile İstanbul'a karşılıklı uçuşlar da oldu. İstanbul, dünyanın önemli havalimanları olan Paris Charles de Gaulle, Londra Heathrow, New York JFK'yı geride bıraktı.

2019 OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE YOLCU REKORU KIRILDI

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan edilen bilgilere göre ise İsrail ile Türkiye arasındaki uçuşlar da 2019 Ocak-Temmuz döneminde yolcu rekoru kırıldı. İsrail pazarında Türk havalimanları ile Türk hava yolu şirketleri hatırı sayılır yolcu sayısına ulaştı.Türk Hava Yolları(THY) bu yılın 7 ayında transitler de dahil yüzde 5,50 artışla 631 bin, Pegasus ise 300 bin yolcu Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı ile Türkiye arasında taşıdı. Tel Aviv Ben Gurion ile yolcu trafikleri sıralamasında İstanbul yüzde 6,53 artışla 637 bin yolcu ile birinci sırada yer aldı. Listede Sabiha Gökçen Havalimanı yüzde 12 artışla 277 bin, yüzde 0,75 artışla Antalya Havalimanı da yer aldı.

TEL AVİV VE İSTANBUL TATİL DURAKLARI OLDU

Tel Aviv'den İstanbul'a gelen tarifeli uçaklarda doluluk oranları oldukça yüksek. Gelen yolcuların önemli bir kısmı İstanbul'u transit olarak kullanırken, aralarında tatil için gelenler de bulunuyor. Onlardan biri de Filistin asıllı ABD vatandaşı Taysir Dahdul. Önceki gün THY'nin tarifeli seferi ile eşiyle birlikte Tel Aviv'den İstanbul'a gelen Dahdul, 4 günlük bir İstanbul tatilinin ardından ABD'ye dönecek. İsrail'e de tatil için gittiğini söyleyen Taysir Dahdul, İsrail'de tatil yaptık. Telaviv'den İstanbul aktarmalı ABD'ye gideceğiz ancak önce İstanbul'da 4 gün tatil yapacağız. THY'yi seçtik çünkü çok iyi bağlantısı ve servisi var. Bence bir numara. Birkaç gün İstanbul'da gezip eğleneceğiz. Uzun yıllar önce Türkiye'ye gelmiştim. Şimdi eşimle birlikte geldim diye konuştu.

İsrail vatandaşı Roni Ratzkovsky ise İsviçre'nin Cenevre şehrine tatile gitmek üzere İstanbul'dan aktarma yapmak için THY uçağını tercih ettiklerini söyledi. Ailesiyle birlikte bugün TK865 sefer sayılı uçak ile İstanbul Havalimanı'na gelen Ratzkovsky, THY'yi bilet fiyatından dolayı THY'yi tercih ettik. Çünkü fiyat ucuzdu. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Servis hizmeti mükemmeldi. Cenevre'ye bağlantılı uçağımızı kaçırdık. Bizi bekleyip, yeni bir uçağa biniş kartımızı aldık. Her şey harikaydı. Daha önce böyle bir mükümmel hizmet görmedim. Daha önce İstanbul'a da tatile geldik. Burası çok sevimli güzel bir şehir ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BİRİNCİ DESTİNASYON

Türkiye de, İsrail'den en çok uçulan ülke oldu.Karşılıklı uçuşlarda transitler de dahil İsrail-Türkiye arasındaki yolcu trafiği ocak-temmuz döneminde transitler de dahil yüzde 7 artarak bir milyon 220 bine çıktı. İsrail'den özellikle İstanbul aktarmalı uçuşlar arttı. Türkiye; ABD, Fransa, Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı.

İsrail'e karşılıklı yolcu trafiğinde ilk 10 ülke şu şekilde (Ocak-Temmuz)

1.Türkiye1 milyon 220 bin 801

2.Amerika Birleşik Devletleri1 milyon 23 bin

3.Fransa861 bin 881

4.İtalya821 bin 175

5.Rusya779 bin 139

6.Rusya Federasyonu734 bin 178

7.Birleşik Krallık717 bin 842

8.Yunanistan 704 bin 898

9.İspanya584 bin 478

10.Ukrayna502 bin 31

En çok uçulan destinasyonda da İstanbul birinci

1.İstanbul637 bin 647

2.Paris Charles de Gaulle483 bin 210

3.Roma Fiumicino467 bin 103

4.Moskova 432 bin 248

5.New York Newark369 bin 933

6.Londra Heathrow367 bin 322

7.New York JFK360 bin 911

16.İstanbul Sabiha Gökçen277 bin 375

21.Antalya Havalimanı250 bin 997

İsrail'de yabancı havayolları ocak-temmuz sıralaması

1.WIZZ Air706 bin 495

2.Easyjet669 bin 761

3.THY631 bin 561

4.Aeroflot Russian Airlines432 bin 170

5.Ukraine International Air390 bin 339

6.United Airlines381 bin 43

7.Ryanair361 bin 601

8.Lufthansa 350 bin 488

9.Pegasus Airlines299 bin 414

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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