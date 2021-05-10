İsrail zulmü Bitlis'te kınandı - Son Dakika

İsrail zulmü Bitlis'te kınandı

10.05.2021 19:11
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı, System.String[]

Bitlis'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etti.

Bitlis'te Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Müslümanlara yönelik saldırılarını protesto etti.

Anadolu Gençlik Derneği Bitlis Şube binası önünde düzenlenen basın açıklamasına kentteki diğer sivil toplum kuruluşları (STK), dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği Bitlis Şube Başkanı Abdurrahim Doğru, "Anadolu Gençlik Derneği olarak Kudüs'ten vazgeçmemiz mümkün değildir. Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslüman'ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin meselesi değildir, ümmetin meselesidir" dedi.

Her Ramazan ayının son cuma günü "Kudüs Günü" olarak programlar tertip edildiğini ifade eden Doğru, sözlerine şöyle devam etti:

"Siyonist terör örgütü İsrail, Müslüman toplumun Kudüs meselesindeki hassasiyetini tekrardan tazelediği bugünde kutsalımız olan Mescid-i Aksa'ya haince ve teröristçe saldırılar düzenlemekten çekinmemektedir. Mescid-i Aksa, Müslümanların kırmızı çizgisidir. Efendimiz (sas), 'Mescid-i Aksa'ya gidin ve içinde namaz kılın. Eğer oraya gidemez ve içinde namaz kılamaz iseniz kandillerinde yakılmak üzere oraya zeytinyağı gönderin' buyurmuşlardır. Zeytinyağı bir semboldür. Bize düşen tarih boyunca vahyin, tebliğin ve mücahedenin merkezi olmuş bir beldeye sahip çıkmak, oranın bir İslam şehri olması için her türlü desteği o topraklara vermektir. Mekke'nin fethini, İstanbul'un fethini, Diyarbakır'ın fethini bu ülkede gündeme taşıyan Anadolu Gençlik Derneğimizin elbette Kudüs'ten vazgeçmesi de mümkün değildir. Mescid-i Aksa ve çevresi için, Kudüs ve civarı için, yani Filistin toprakları için İsra Suresi'nde çevresinin mübarek kılındığı söylenmiştir. Maide Suresi'nde topraklarının kutsallığı vurgulanmıştır. Enbiya ve Araf surelerinde bereketlendirilmiş belde olarak nitelendirilmiştir. Kudüs İslam'ındır ve kıyamete kadar da öyle kalacaktır" şeklinde konuştu.

"Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar ise birlik ve beraberliğe kavuşacaktır"

"Kudüs'e yürümek Müslümanların yeryüzünün firavunlarının, nemrutlarının, Ebu Leheblerinin zulümlerinden kurtuluşunun en önemli sembolüdür" diyen Doğru, "Tüm kalbimizle şuna inanıyoruz ki Kudüs Müslümanların en çetin imtihanıdır. Kudüs, bugünün Müslüman'ının yeryüzünde olup bitenler karşısında nerede durduğunun, kimlerle olduğunun ve neye hizmet ettiğinin en önemli göstergesidir. Bir organizasyon kimlerle saf tutuyor, kimlerle işbirliği halinde, nihai noktada kime hizmet ediyor, bunu en iyi gösteren Kudüs davasıdır. Bugün ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa, peygamberler şehri Kudüs ve bereketli Filistin toprakları işgal atındadır. 1916 Mayıs'ında imzalanan Syces-Picot Antlaşması, Kasım 1917'de yayınlanan Balfour Deklarasyonu, Şubat 1945'de gerçekleşen Yalta Konferansı işgalcilerin kim olduğunun göstergesidir. İşgalciler bu topraklara nasıl geldilerse öyle de gideceklerdir. Bu coğrafyaya çizilen yapay sınırlar tarih atlaslarında sömürgeciliğin sonu olarak yer alacaktır. Kudüs mutlaka özgürlüğe, Müslümanlar da mutlaka birliğe kavuşacaktır. Mescid-i Aksa'nın işgal altında olması sadece Filistinlilerin bir meselesi değildir. Kudüs'ün işgal altına olması Araplar ile İsrail arasında bir mesele değildir. Bu tüm inananların ve ümmetin meselesidir" dedi.

"Irkçılığı, mezhepçiliği ve kardeş kavgasını körükleyen İsrail'dir"

Bir ırkın üstünlüğünü ve seçilmişliğini iddia eden Siyonizm'in insanlığa getireceği şeyin ancak ve ancak köle düzeni olacağını belirten Abdurrahim Doğru, "Irkçılığın, mezhepçiliğin, kardeş kavgasının bu coğrafyaya zerrece bir faydası yoktur. Yine Müslümanlar şunun farkına varmalı ki bu coğrafyada ırkçılık, mezhepçilik ve kardeş kavgasını körükleyen İsrail'dir. Üzücü olan taraf kardeşlerimizin bunu görememesidir. Kudüs coğrafyamızın ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü Kudüs demek Mekke demektir, Medine demektir. Kudüs demek Şam, Bağdat, Kahire demektir. Kudüs demek Meşhed, Kum, Tahran demektir. Kudüs demek Diyarbakır, Ankara, İstanbul demektir. Biz biliyoruz ve inanıyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak, Bağdat'a, Şam'a, Tahran'a, Beyrut'a, Kahire'ye ve Mekke'ye sahip çıkmaktır. Biz biliyoruz ki Kudüs'e sahip çıkmak Müslüman ya da değil tüm mazlumların dertleriyle dertlenmektir" dedi.

"Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır"

Terör örgütü İsrail'in çok yakında nasıl bir inkılaba uğrayıp devrileceğini göreceğini ifade eden Doğru, "Terör örgütü İsrail'in Kudüs'ten ve işgal ettiği topraklardan sökülüp atılacağı günler çok yakındır. Sadece güçten anlayan, insanlıktan nasibini almamış, her gün onlarca insanı gözünü kırpmadan öldüren ve yaralayan, gözü yaşlı Filistinli annelerin acılarına acı katan, genç çocukları öldürmekten çekinmeyen, bebek, kadın, yaşlı demeden kan döken terörist örgüt İsrail, hak ettiği tokadı Allah'ın izniyle bir araya gelmiş, birlik olmuş Müslümanlar tarafından yiyecektir. Bölgeye ve dünyaya huzur ancak bu şekilde gelecektir. Bundan sonra söz bitmiştir artık. Bu zalimlere anladığı dilden konuşma vaktidir. TBMM toplanmalıdır. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması sağlanmalıdır. Ordumuzun teyakkuz haline geçmesi gerekir. Allah için yola çıkanın yardımcısı Hazreti Allah'tır. Anadolu Gençlik Derneği olarak 81 ilden milyonlarca teşkilat mensubumuzla Kudüs gönüllüsü olarak yola çıkmaya, Aksa için kanımızı akıtmaya ve canımızı vermeye hazırız. Son Siyonist ölünceye kadar mücadeleye devam edeceğiz. Mücahedemiz, başta Kudüs ve tüm İslam beldeleri, kutlu bir zaferle Siyonizm'den kurtulana dek devam edecektir. Terör örgütü İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yapmış olduğu haince saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu, verdikleri diriliş mücadelesinde onlarla birlikte saf tuttuğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz. Filistin ve Kudüs davasının yılmaz savunucusu merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızın 'Zafer inananlarındır ve zafer yakındır. Allah nurunu tamamlayacaktır' inancıyla Filistinli kardeşlerimizi ve Kudüs davasını savunanları selamlıyoruz" diye konuştu. - BİTLİS

İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı
İsrail zulmü Bitlis'te kınandı

Bitlis, İsrail, Kudüs, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsrail zulmü Bitlis'te kınandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: İsrail, hava saldırısıyla Gazze'yi hedef aldı: 3'ü çocuk 9 ölü Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı Son Dakika: Hamas'ın verdiği süre doldu, İsrail'e roket saldırısı başladı "Kuzu kuzu gelecekler" diyen Nihat Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyor Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Son Dakika: Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Mehmet Ceyhan'dan salgının seyriyle ilgili dikkat çeken sözler: Önümüzdeki hafta vakalar 5 binin altına inebilir Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Polisi bombayla korkutmak istedi, elinde patladı Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Oğlunun vurulduğunu gördü, tarlaya girip oğlunu vuranı öldürdü Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı Karius'un eski aşkı paylaştığı üstsüz fotoğrafla Instagram'ı salladı
Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor Beşiktaş'ta N'Koudou döndü, Aboubakar yine yok! Karagümrük maçı öncesi eksikler dikkat çekiyor         
19:31
Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor Fenerbahçe, Ghezzal'i transfer etmek için harekete geçiyor         
18:49
Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi kazada hayatını kaybetti         
18:00
AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı! AK Parti'deyken Abdullah Gül'ü desteklediğini açıklayan Ali Babacan'ın, Erdoğan için de imza verdiği ortaya çıktı!         
17:36
Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü Yeni şampiyonluk oranlarında Beşiktaş'ın zafere ulaşma ihtimali geçen haftaya göre düştü         
17:27
UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınması için toplandı ve karar kısa sürede açıklanacak         
16:24
Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Al Saloussi ile evleceğini duyurdu: Çok heyecanlıyım         
15:15
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi! Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!         
13:56
Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı         
13:29
Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı Mahalleliyi canından bezdirdiği yetmedi bir de sokak ortasında can almaya çalıştı         
13:26
Bilgisayar korsanları ABD'nin en büyük boru hattını devre dışı bıraktı, akaryakıt karayoluyla taşınacak Bilgisayar korsanları ABD'nin en büyük boru hattını devre dışı bıraktı, akaryakıt karayoluyla taşınacak         
13:23
3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı 3 bin yıllık Hitit yazıtı, Konyalı bir ailenin kapısından çıktı         
13:08
Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum Mehmet Ali Erbil'den Nefise Karatay ile verdiği çıplak poz itirafı: Çok pişman oldum         
11:46
ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı ABD Donanması'nın operasyon yaptığı Umman Denizi'ndeki bayraksız gemiden cephanelik çıktı         
11:03
Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti Buket Aydın'ın, mini şortlu ev hali dikkatleri üzerine çekti         
10:53
Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı Beren Saat, vefat eden eski sevgilisinin doğum gününü unutmadı         
10:02
16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı 16 yaşındaki amca kızını ikinci eş yapmak istedi, reddedilince kurşun yağdırdı         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2021 19:52:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail zulmü Bitlis'te kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement