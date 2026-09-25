İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasının ardından İran heyetinin yanına giderek İranlı temsilciye Starlink uydu internet cihazı vermeye çalıştı. İranlı temsilci, Danon'u görmezden gelerek cihazı almayı reddetti.

GENEL KURUL SALONUNDA KIŞKIRTMA

Olay, 24 Eylül 2026'da New York'taki BM Genel Kurulu'nda, Netanyahu'nun konuşmasını tamamlamasının hemen ardından yaşandı. İsrail basınında yer alan haberlere göre Danon, elindeki Starlink cihazıyla İran heyetinin bulunduğu sıraya yürüdü ve cihazı İranlı temsilciye uzattı. İsrail'in Ynetnews sitesi, cihazın Netanyahu'nun konuşması sırasında kürsüde gösterdiği Starlink cihazı olduğunu ve Danon'un İran heyetinin başkanına yaklaştığını yazdı. İranlı temsilcinin kimliği açıklanmadı.

"STARLINK'İ TAHRAN'A GÖTÜRÜN"

Israel National News'in aktardığına göre Danon, cihazı uzatırken İranlı temsilciye, "Starlink'i Tahran'a götürün. İran'da sizin için çok faydalı olabilir, İran halkının özgürlüğüne kavuşmasına yardımcı olabilir" dedi. Danon ayrıca, "İran halkını seviyoruz ve rejim değişikliği için dua ediyoruz. O gün gelecek" ifadelerini kullandı.

İRANLI TEMSİLCİ YÜZÜNE BİLE BAKMADI

Yayımlanan görüntülerde İranlı temsilcinin Danon'a bakmadığı ve cihazı almadığı görüldü. Danon, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İranlı temsilci Starlink'i istemedi" şeklinde paylaşım yaptı.

NETANYAHU KONUŞMASINDA İRAN'I HEDEF ALDI

Netanyahu, Genel Kurul'daki konuşmasında ağırlıklı olarak İran'daki rejimin çökeceğini öne sürerek kürsüde Starlink cihazı gösterdi.

"PROVOKASYON" YORUMU

Danon'un hareketi kamuoyunda tepkilere neden oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, olayı İranlı diplomata yönelik "provokatif eylem" olarak niteledi.