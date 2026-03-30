İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi - Son Dakika
İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi

30.03.2026 09:01
İsrail’in 2 Mart’tan bu yana Lübnan’a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1238’e, yaralı sayısı 3 bin 543’e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 124 çocuk ve 87 kadın bulunurken 52 sağlık çalışanı da yaşamını yitirdi, artan sivil kayıplar ve sağlık sistemine yönelik saldırılar insani krizi derinleştirdi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarında bilanço ağırlaşıyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart’tan bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1238’e, yaralı sayısının ise 3 bin 543’e yükseldiğini açıkladı.

SALDIRILARDA SİVİLLER HEDEF OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaşamını yitirenler arasında 124 çocuğun ve 87 kadının bulunduğu belirtildi. Sivil kayıpların yüksekliği, bölgede insani krizin derinleştiğini gözler önüne serdi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI DA HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırılarında sağlık sistemi de ağır darbe aldı. Açıklamaya göre 52 sağlık çalışanı hayatını kaybederken, 127 sağlık personeli yaralandı. Hastaneler ve sağlık altyapısının zarar görmesi, yaralılara müdahaleyi zorlaştırıyor.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

2 Mart’tan bu yana süren saldırıların aralıksız devam ettiği belirtilirken, can kaybının artmasından endişe ediliyor. Uluslararası kamuoyunda ateşkes çağrıları sürerken bölgede gerilim düşmüyor.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞİYOR

Uzmanlar, artan sivil kayıplar ve sağlık sistemine yönelik zararların, Lübnan’da uzun vadeli bir insani krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, yaptığı son açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1238 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti. Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Lübnan İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da hayatını kaybedenlerin sayısı 1238'e yükseldi - Son Dakika
Advertisement
