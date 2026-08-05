İsrailli siyasetçi, Mamdani'yi ringe çağırdı: Sen ve ben bebeğim, yüz yüze

Tel Aviv Belediye Başkan Yardımcısı Guy Avner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'ye dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

Avner, Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lahey'de yargılanması gerektiğini savunan Mamdani ile ringde karşı karşıya gelmek istediğini açıkladı.

"SEN VE BEN, YÜZ YÜZE"

Paylaşımında sert ifadeler kullanan Avner, Mamdani'ye hitaben, "Amerika'yı seviyorum, New York'u seviyorum ama sen, Mamdani, sen felaketsin. Senin peşindeyim. Kaçacak yer yok, saklanacak yer yok. Artık zamanı geldi. Sen ve ben bebeğim, yüz yüze. Hadi bakalım." dedi.

"MAÇI TEL AVİV'DE YAPALIM"

Karşılaşmanın İsrail'de yapılmasını öneren Avner, Mamdani'nin Netanyahu hakkında kullandığı "Tutuklanmalı" ifadelerine de gönderme yaptı.

Avner, "Maçı Tel Aviv'de yapabiliriz. Merak etme, tutuklanmazsın." sözleriyle paylaşımını sürdürdü.

NETANYAHU HAKKINDAKİ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATMIŞTI

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, daha önce yaptığı açıklamada, "Netanyahu'nun yeri Lahey. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Mamdani'yi, "Ortadoğu'daki tek demokrasi olan Yahudi devletinin liderine saldırmakla" suçlamıştı.

UCM TUTUKLAMA EMRİ ÇIKARMIŞTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), 21 Kasım 2024'te Gazze'de işlendiği iddia edilen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.