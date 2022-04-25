İSTAD'dan HDP Milletvekili Garo Paylan'a kınama - Son Dakika
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İSTAD'dan HDP Milletvekili Garo Paylan'a kınama

25.04.2022 09:50
İSTAD'dan HDP Milletvekili Garo Paylan'a kınama

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösterdi.

İstanbul Türkiye Azerbaycan Dayanışma ve Kültür Derneği (İSTAD), sözde Ermeni soykırımının tanınmasını içeren kanun teklifini TBMM'ye sunan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'a tepki gösterdi.

İSTAD'dan yapılan açıklamada, sözde soykırımın tanınması için TBMM'ye kanun teklifi veren Paylan'ın dokunulmazlığının kaldırılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Garo Paylan'ı ve bu zihniyete sahip olanları kınıyoruz. Soykırımın izini arayan Garo Paylan ve onun gibi düşünenlerin Anadolu'daki soykırım mezarlarını gidip ziyaret etmelerini diliyoruz. Konuşmaları kesinlikle doğruları yansıtmamaktadır. Türkler tarih boyunca hiçbir zaman soykırımcı olmamıştır. Tam tersi Türkler, bulundukları coğrafyada hoşgörü ve barışın temsilcisi olmuşlardır. Daha yakın zamanda Azerbaycan'ın işgal edilen toprakları geri alındığında tüm dünya Azerbaycan'ın haklılığını tasdik etmiştir. Günümüzde dünyanın barış ve hoşgörüye ihtiyaç duyduğu bir zamanda kin ve nefret kusmanız tamamen Türk düşmanlığıdır. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Bu ülkenin vergilerinden maaş alan ve bu ülkeye ihanet eden Garo Paylan'ın dokunulmazlığının derhal kaldırılmasını ve hak ettiği cezaya çarptırılmasını istiyoruz."

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Halkların Demokratik Partisi, Milletvekili, Garo Paylan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSTAD'dan HDP Milletvekili Garo Paylan'a kınama - Son Dakika


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