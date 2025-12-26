İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek - Son Dakika
İstanbul için en net kar yağışı uyarısı! 11 ilçe beyaza bürünecek

26.12.2025 14:55
AKOM, İstanbul için bugünden itibaren İzlanda soğuk hava dalgasının etkili olacağına ilişkin uyarıda bulundu. İstanbul başta olmak üzere yurdun bazı bölgelerinde sıcaklıkların, bu geceden itibaren 5 ile 0 derece arasında dondurucu seviyeye ineceği tahmin ediliyor. Aynı uyarıda ayrıca 11 ilçeye kar yağabileceği de ifade edildi. İşte o ilçeler...

Megakent İstanbul için Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dondurucu soğuklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul'da bulutlu havanın yerini, bugünden itibaren İzlanda kökenli soğuk havaya ve fırtınaya bırakıyor.

SICAKLIKLAR 0 DERECEYE DÜŞECEK

Tahminlere göre, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin kuzey ve iç bölgeleri İzlanda üzerinden peş peşe gelen soğuk hava dalgalarının etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Soğuk havanın önümüzdeki 6 ile 8 günlük süre boyunca etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların ise bu geceden itibaren azalarak 5 derece civarına, bölgesel olarak ise dondurucu 0 derece civarına seviyelere gerileyeceği tahmin ediliyor.

11 İLÇE İÇİN KAR VE BUZLANMA UYARISI

Öte yandan AKOM, rüzgarın zaman zaman fırtına şeklinde (30-60km/s) etkili olması ve beraberinde aralıklı yağış geçişlerinin yaşanması öngörüldüğü, şehrin büyük bölümünde yağmur şeklinde görülmesi, yağışların Avrupa Yakası'nın Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer ile Anadolu Yakası'nın yüksek bölgeleri olan Beykoz, Çekmeköy, Şile, Kartal, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'da, karla karışık yağmur ve hafif kar şeklinde görülebileceği bu nedenle buzlanma ve don olayları oluşabileceği bilgisini paylaştı.

Ayrıca, soğuk hava ve muhtemel kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı vatandaşların hazırlıklı ve tedbirli olması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM ve BEUS mesajlarından gelecek uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, İzlanda, Yerel, AKOM

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    en net....yemin ederiz yağacak....bak bugün yağacak..... şart olsun saat 8 de başlayacak.... lan sakin tamam yağarsa yağar yağmazsa yağmaz sen neyin mücadelesini veriyosun amk kendi dünyanda :) 19 21 Yanıtla
    Fenasi_Kerim Fenasi_Kerim:
    kes lan bik bik etme 5 0
  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    hafta sonu okullar tatil olur ozaman 9 4 Yanıtla
  • rkmt9dqpxr rkmt9dqpxr:
    Şu soğuk havalara isim takmasanız olmuyor herhalde.. yok ZEMHERİ soğukları, yok SİBİRYA soğukları şödide İZLANDA soğukları :) abi soğuk işte SOĞUK HAVA yani, sanki sponsor olmuşlar gibi isim takıyonız !! 4 1 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Eyüpsultan Yeşilpınar dayım saat16:00 hava güneşli şu an ! 3 0 Yanıtla
    Fenasi_Kerim Fenasi_Kerim:
    bilo bugün demiyor zaten. Sen bekle orada :) 4 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.