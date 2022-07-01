İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZARAR GÖREN BÖLGELERİ  'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK (1) - Son Dakika
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZARAR GÖREN BÖLGELERİ  'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK (1)

01.07.2022 15:12
İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZARAR GÖREN BÖLGELERİ  'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan sel felaketleri ile ilgili olarak, " Bu zarar gören bölgeleri de özellikle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi onu söyleyeyim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşanan sel felaketleri ile ilgili olarak, " Bu zarar gören bölgeleri de özellikle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi onu söyleyeyim. İçinde afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler, yardımları neyse bunları da süratle gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı. Cuma namazı çıkışı Erdoğan basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"SİLOLARIMIZ ŞU ANDA  İYİ KONUMDA"

Putin, Zelenski görüşmesi ve ülkelerin aldığı gıda ihracatı önlemleri ile ilgili olarak yöneltilen soruyu Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Arkadaşlarımız şu anda  gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın Zelenski ile randevu için görüşmelerini yapacaklar. Bu görüşmeler neticesinde Sayın Putin'le de Sayın Zelenski ile de görüşmeleri yapıp  biz burada bir resport yapmak suretiyle üzerimizden buğday, arpa, yulaf, ayçiçeği yağı vesaire olmak üzere bunları biz  şu anda mağduriyet çeken ülkelere gönderebiliriz. Bizim silolarımız şu anda hamdolsun iyi konumda. Ama bu işin sıkıntısını çeken ülkelere biz buradan aracı olmak suretiyle gönderebiliriz. ve 20 civarında gemimiz şu anda oralarda. Her an oradan hareket etmeye hazır durumdalar. Bunu gerek Sayın Putin'le, gerek Sayın Zelenski ile  görüştükten sonra zaten ön görüşmeler yapıldı yapılıyor. İnşallah onların vereceği olumlu cevapla da adımı atacağız." diye yanıtladı.

'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN EDİLDİ

Son dönemde çeşitli illerde meydana gelen sel felaketleri ile ilgili ise Erdoğan," Son dönemlerde hakikaten çok ciddi afetlerle, felaketlerle karşı karşıyayız. Rabb'im yardımcımız olsun. Bakan arkadaşlarımız tüm kurum, kuruluşlarımız, bütün bu afetler karşısında gerek yangınlar, gerek sel afetleri karşısında yoğun bir çalışmayla kısa zamanda bunların üstesinden geldik, geliyoruz. İşte bu son yani Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın, Düzce, Sakarya ki burada da 7 şehrimiz böyle bir sıkıntıyı yaşıyorlar. Fakat bunların da inşallah üstesinden geldik, geliyoruz. ve yoğun bir şekilde kurumlarımız buradaki çalışmaları devam ettiriyor. İşte dün yine biliyorsunuz Artvin'de Kemalpaşa'da heyelan sebebiyle de bir TIR'ımız  kayaların altında kaldı. Bir vatandaşımız orada rahmetli oldu. 2 yaralımız var. Orada da yine ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören'deki olay yine ayrı bir afet. Tabii bu afetleri sıfırlamak bunlar olmaz demek mümkün değil. Dünyanın her yerinde olduğu gibi aynı şekilde bizlerde de bu oluyor. Son yangın afetinde gerçekten tüm itfaiyecilerimiz, kurum, kuruluşlarımız yani 4 buçuk günde bu afeti hamdolsun söndürdüler, üstesinden geldiler. Bütün soğutma çalışmalarını yaptılar. Ama nedir? 5 bin 500 hektarlık bir alanı da maalesef bu afette kaybettik. Şimdi oraları yeniden yeşillendireceğiz. ve yeşillendirmek. İnşallah eskiye bunu dönüştürelim diyoruz. Bu zarar gören bölgeleri de özellikle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan ettiğimizi onu söyleyeyim. İçinde afet bölgeleriyle ilgili devletin yapması gereken destekler, yardımları neyse bunları da süratle gerçekleştireceği" diye konuştu.

- İstanbul
YORUMLAR
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'ın hava sınırı ihlali) Benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görüntüyü, görselliği verecektir, hava... Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Yunanistan'ın hava sınırı ihlali) Benim hava kuvvetlerim de size kalkıp gerekli olan görüntüyü, görselliği verecektir, hava... Bursa'ya yatırım yağmuru Bursa'ya yatırım yağmuru
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Afet Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZARAR GÖREN BÖLGELERİ  'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK (1) - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ZARAR GÖREN BÖLGELERİ  'GENEL HAYATA ETKİLİ AFET BÖLGESİ' İLAN ETTİK (1) - Son Dakika
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