Üsküdar, Kabataş ve Beşiktaş seferleri de belirli saatlerde 5 kuruşa indi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin 25 Haziran 2020 tarihli toplantısında alınan kararla Şehir Hatları vapurlarının kullanım ücretleri 31 Ağustos tarihine kadar 10.00 ile 16.00 saatleri arasında 5 kuruşa indirildi. 'Üsküdar- Kabataş' ve 'Üsküdar- Beşiktaş' hatları da indirimli tarifeye dahil edildi.

Uygulamayla koronavirüs sebebiyle şehir içi ulaşımda oluşacak yoğunluğu azaltmak hedefleniyor.

31 AĞUSTOS'A KADAR SÜRECEK

Her gün toplam 24 sefer hattında, 10.00-16.00 saatleri arasında, 5 kuruşa 31 Ağustos'a kadar geçerli olacak indirimli tarife, Adalar ile arabalı vapur hatlarını kapsamayacak. İndirimin geçerli olduğu hatların tam listesi şöyle:

-Beşiktaş-Kadıköy

-Üsküdar-Karaköy-Eminönü

-Eminönü-Kadıköy

-Boğaz gidiş-geliş (Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy-Emirgan-Paşabahçe-Beykoz)

-Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

-Karaköy-Kadıköy

-Kadıköy-Karaköy-Eminönü

-Üsküdar-Karaköy-Kasımpaşa-Fener-Balat-Hasköy-Ayvansaray-Sütlüce- Eyüp (Haliç hattı)

-Kabataş-Beşiktaş-Küçüksu

-İstinye-Küçüksu

-Kadıköy-Beşiktaş-İstinye-Sarıyer

-Anadolu Kavağı- Rumeli Kavağı-Sarıyer

-Çengelköy-Bebek-Kanlıca-İstinye

-Anadolu Hisarı-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

-Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Üsküdar-Kabataş

-Sarıyer-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

-Beykoz-Muhtelif Boğaz İskeleleri-Eminönü

-Çengelköy-Beşiktaş-Eminönü

-Çengelköy-Beylerbeyi-Beşiktaş-Eminönü

-Eminönü-Beşiktaş-Arnavutköy-Emirgan-İstinye

-Sarıyer- Rumeli Kavağı

-Üsküdar-Beylerbeyi-Çengelköy-Anadolu Hisarı- Kanlıca-Çubuklu-Paşabahçe-Beykoz-Anadolu Kavağı

-Bostancı-Karaköy-Kabataş

-Üsküdar-Beşiktaş

-Üsküdar-Kabataş