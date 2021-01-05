İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı - Son Dakika

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı

05.01.2021 13:53
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı, System.String[]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşamdan itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşamdan itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek. Hadımköy'de su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar su telaşına düştü. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlar ile mahalle çeşmelerine koştu.

İSKİ akşam saatlerinde gerçekleştireceği çalışmalardan dolayı Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerindeki bazı mahallelerde 30 saat su verilemeyeceğini açıkladı. Bugün saat 21.00'de başlayacak olan kesinti 7 Ocak Perşembe günü 03.00'e kadar devam edecek. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde kesintiyi haber alan mahalle sakinleri su telaşına düştü. Market ve bakkallardan içme suyu alan mahalle sakinleri boşalan bidonları mahalle çeşmelerinden su doldurarak depoladı. Mahalleye yakın noktalarda bulunan cami şadırvanlarından ve çeşmelerden su dolduran vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. İlçede dükkan işleten esnaf ise duruma isyan etti.

"Şişelerimiz evde hazırdı"

Suların kesileceği haberini alan bir mahalle sakini, "Evimize gidiyorduk. Sular kesilecekmiş. Şişelerimiz evde hazırdı. Zaruri ihtiyaçlarımız için arabamıza dolduracağız. Bir sefer daha gidip geliriz. Bunları evde kovalara boşaltırız. 30 saat kesinti nasıl olacak bakalım. Herkeste bu imkan yok. Çeşmeden su dolduramayacaklar. Kesilenlere Allah yardım etsin" dedi.

"10-15 kilometre mesafe var"

Çeşmeden evine su taşıdığını söyleyen mahalle sakini, "Bu tarz sıkıntılar sürekli yaşanıyor. 2-3 saat sürüyor. 30 saat baya yüklü. Evde nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bunları eve götüreceğiz. Tekrar getireceğiz. 10-15 kilometre mesafe var. Arabamız var. Bidonlarımızı getirdik" diye konuştu.

"Mahallemize tanker bile gelebilir"

Sürekli su sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakini, "Mahallemize tanker bile gelebilir. Sularımız da pis. Güvenmiyoruz. Çeşmeler daha temiz. Ben 5-6 yaşında İstanbul'daydık. Annem 5 yaşında çocuğun eline bidon verip tankerden su alalım diye götürürdü. Sene 2021 oldu ama o günlere dönüş yapıyoruz herhalde. İnşallah yapmayız" ifadelerini kullandı.

"Benim için zor olacak"

Hadımköy'de pastane işleten Merve Dağlı, "30 saat sürecek. Bidonlarımızı doldurduk. Tabi ki zor olacak. Evimizde de bidonlarımızı doldurduk. Dükkan işletiyorum. İlla ki benim için zor olacak. Her konuda su olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"İleri gideceğimiz yere geriye gidiyoruz"

Su sıkıntısının çocukluğunu hatırlattığını söyleyen Hediye Akman, "80'li yılları hatırlatıyor. Çocukluğumdaki su kuyruklarını hatırlatıyor. Sabah kalktığımda tenceremden su bidonlarına kadar su doldurdum. Bakkaldan su aldım. Onu kullandım. Gidip bir milyoncudan bidon aldım. Su doldurmak zorunda kaldım. Balkonum, banyom, kap kacak, her yer su dolu. Ne varsa doldurmak zorunda kaldım. İleri gideceğimiz yere geriye gidiyoruz" dedi. - İSTANBUL

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı - Son Dakika


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