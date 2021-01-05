İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı - Son Dakika

İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı

05.01.2021 14:07
İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı, System.String[]

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşamdan itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Şahintepe- Esenyurt ana isale hattında yapacağı çalışma nedeniyle Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerinin bazı mahallelerine bu akşamdan itibaren 30 saat süreyle su verilemeyecek. Hadımköy'de su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamak istemeyen vatandaşlar su telaşına düştü. Bazı vatandaşlar ellerine aldıkları bidonlar ile mahalle çeşmelerine koştu.

İSKİ akşam saatlerinde gerçekleştireceği çalışmalardan dolayı Esenyurt, Arnavutköy, Başakşehir, Çatalca, Büyükçekmece ve Avcılar ilçelerindeki bazı mahallelerde 30 saat su verilemeyeceğini açıkladı. Bugün saat 21.00'de başlayacak olan kesinti 7 Ocak Perşembe günü 03.00'e kadar devam edecek. Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi'nde kesintiyi haber alan mahalle sakinleri su telaşına düştü. Market ve bakkallardan içme suyu alan mahalle sakinleri boşalan bidonları mahalle çeşmelerinden su doldurarak depoladı. Mahalleye yakın noktalarda bulunan cami şadırvanlarından ve çeşmelerden su dolduran vatandaşlar evlerinin yolunu tuttu. İlçede dükkan işleten esnaf ise duruma isyan etti.

"ŞİŞELERİMİZ EVDE HAZIRDI"

Suların kesileceği haberini alan bir mahalle sakini, "Evimize gidiyorduk. Sular kesilecekmiş. Şişelerimiz evde hazırdı. Zaruri ihtiyaçlarımız için arabamıza dolduracağız. Bir sefer daha gidip geliriz. Bunları evde kovalara boşaltırız. 30 saat kesinti nasıl olacak bakalım. Herkeste bu imkan yok. Çeşmeden su dolduramayacaklar. Kesilenlere Allah yardım etsin" dedi.

"10-15 KİLOMETRE MESAFE VAR"

Çeşmeden evine su taşıdığını söyleyen mahalle sakini, "Bu tarz sıkıntılar sürekli yaşanıyor. 2-3 saat sürüyor. 30 saat baya yüklü. Evde nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Bunları eve götüreceğiz. Tekrar getireceğiz. 10-15 kilometre mesafe var. Arabamız var. Bidonlarımızı getirdik" diye konuştu.

"MAHALLEMİZE TANKER BİLE GELEBİLİR"

Sürekli su sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen mahalle sakini, "Mahallemize tanker bile gelebilir. Sularımız da pis. Güvenmiyoruz. Çeşmeler daha temiz. Ben 5-6 yaşında İstanbul'daydık. Annem 5 yaşında çocuğun eline bidon verip tankerden su alalım diye götürürdü. Sene 2021 oldu ama o günlere dönüş yapıyoruz herhalde. İnşallah yapmayız" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN ZOR OLACAK"

Hadımköy'de pastane işleten Merve Dağlı, "30 saat sürecek. Bidonlarımızı doldurduk. Tabi ki zor olacak. Evimizde de bidonlarımızı doldurduk. Dükkan işletiyorum. İlla ki benim için zor olacak. Her konuda su olmazsa olmazdır" şeklinde konuştu.

"İLERİ GİDECEĞİMİZ YERE GERİYE GİDİYORUZ"

Su sıkıntısının çocukluğunu hatırlattığını söyleyen Hediye Akman, "80'li yılları hatırlatıyor. Çocukluğumdaki su kuyruklarını hatırlatıyor. Sabah kalktığımda tenceremden su bidonlarına kadar su doldurdum. Bakkaldan su aldım. Onu kullandım. Gidip bir milyoncudan bidon aldım. Su doldurmak zorunda kaldım. Balkonum, banyom, kap kacak, her yer su dolu. Ne varsa doldurmak zorunda kaldım. İleri gideceğimiz yere geriye gidiyoruz" dedi.

(Caner Sönmez - Halil Enes Sucu/İHA)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti İmamoğlu'ndan "İstanbul'da su kesintileri olacak mı?" sorusuna yanıt: Şu anda böyle bir kesinti süreci yaşamayacağız Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Tüp çaldığı için yakalanan hırsızın sözleri pes dedirtti: Bu görüntüler internette yayınlanmaz değil mi? Asgari ücret, memur ve emeklinin ardından gözler özel sektör zammında! Masada iki farklı oran var Kalpazanlar esnafın kabusu oldu! Yaptıkları sahte dolarlar para sayma makinesinden bile geçiyor
Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek Fatih Altaylı'dan G.Saraylılara Omar müjdesi: Eskisi gibi olmayacak ama futbol oynayabilecek         
14:41
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi         
14:12
Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin? Mehmet Demirkol'dan Rıdvan Dilmen'e çok sert eleştiri: 2 sezon top oynadın, sen kimsin?         
13:45
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor         
13:33
Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın?         
13:09
Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır         
13:02
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi Ağaç kovuğuna gizlenmiş el bombası ele geçirildi         
11:55
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil Bilim Kurulu Üyesi koronavirüs aşısı dolandırıcılığına karşı uyardı: Mesaj ve e-posta gönderilmesi söz konusu değil         
10:58
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı kırıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı kırıp yoluna devam etti         
10:21
26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları 26 öğrencisini istismar etmişti! Çocukları "Ailelerinize söylerseniz evlerinizdeki cihazlardan sizi görürüm" diyerek korkutmuş         
10:03
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin Milli Piyango biletindeki hata bir kenti ayağa kaldırdı: Bu ibareyi düzeltin         
23:14
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 15:06:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da 30 saatlik su kesintisi öncesi su telaşı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei