İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü - Son Dakika

Ülkemizin pek çok şehrinde etkisini hissettiren kar İstanbul'a da uğradı. Havaların soğuması ile günlerdir beklenen kar yağışı, kentin birçok ilçesinde sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.

İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI

Yaşadıkları yerlerde kar yağdığını sevinçler sosyal medyadan paylaşan kullanıcılar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri büyük bir heyecanla paylaştı.

BİRÇOK İLÇEDE AYNI HEYECAN YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin pek çok ilçesinde benzer manzaraların yaşandığı görüldü. Bu bölgeler arasında Başakşehir öne çıkarken, Seyrantepe, Kayaşehir, Avcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'da da karın etkisini artırdığı gözler önüne serildi.

Başakşehir

"DAKİKALAR İÇİNDE ARABALARIN ÜZERİ BEMBEYAZ OLDU"

Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, "Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor, ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum" dedi.

Kayaşehir

"AİLECEK TADINI ÇIKARMAK İÇİN ÇIKTIK SOKAKLARA"

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.

Başakşehir

Seyrantepe

Avcılar

Bahçeşehir

Bahçeşehir

Başakşehir