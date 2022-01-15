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İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü - Son Dakika

İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü

15.01.2022 23:39

Bir süredir beklenen kar yağışı İstanbul'da başladı. Sokakların bembeyaz olduğunu gören kullanıcılar, sosyal medyadan cep telefonlarıyla çektiği kar manzaralarını paylaştılar.

Ülkemizin pek çok şehrinde etkisini hissettiren kar İstanbul'a da uğradı. Havaların soğuması ile günlerdir beklenen kar yağışı, kentin birçok ilçesinde sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.

İSTANBUL'DAN KAR MANZARALARI

Yaşadıkları yerlerde kar yağdığını sevinçler sosyal medyadan paylaşan kullanıcılar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri büyük bir heyecanla paylaştı.

BİRÇOK İLÇEDE AYNI HEYECAN YAŞANDI

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin pek çok ilçesinde benzer manzaraların yaşandığı görüldü. Bu bölgeler arasında Başakşehir öne çıkarken, Seyrantepe, Kayaşehir, Avcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'da da karın etkisini artırdığı gözler önüne serildi.

İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Başakşehir

"DAKİKALAR İÇİNDE ARABALARIN ÜZERİ BEMBEYAZ OLDU"

Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, "Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor, ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum" dedi.

İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Kayaşehir

"AİLECEK TADINI ÇIKARMAK İÇİN ÇIKTIK SOKAKLARA"

Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.

İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Başakşehir
İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Seyrantepe
İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Avcılar
İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Bahçeşehir
İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Bahçeşehir
İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Başakşehir
İstanbul'a kar sürprizi! Bir anda cadde ve sokaklar beyaza büründü
Başakşehir
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Başakşehir, İstanbul, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü - Son Dakika


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