İstanbul'da cadde ve sokaklar beyaza büründü - Son Dakika

Ülkemizin pek çok şehrinde etkisini hissettiren kar İstanbul'a da uğradı. Havaların soğuması ile günlerdir beklenen kar yağışı, kentin birçok ilçesinde sokak ve caddeleri beyaza bürüdü.
Yaşadıkları yerlerde kar yağdığını sevinçler sosyal medyadan paylaşan kullanıcılar, cep telefonlarıyla çektikleri görüntüleri büyük bir heyecanla paylaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde şehrin pek çok ilçesinde benzer manzaraların yaşandığı görüldü. Bu bölgeler arasında Başakşehir öne çıkarken, Seyrantepe, Kayaşehir, Avcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt'da da karın etkisini artırdığı gözler önüne serildi.
Kar yağışının çok olduğunu söyleyen Ramazan Sezer Yaman, "Arnavutköy Haraççı burası, burada kar yağıyor. Dakikalar içinde arabaların üzeri bembeyaz oldu. Bu sefer çok yağıyor, ben askerdeydim, ilk defa bu kadar kar yağışı görüyorum" dedi.
Kar yağışını görünce sokağa çıktığını söyleyen Sevilay Yaman ise, "Ailecek karın tadını çıkarmak için çıktık sokaklara. Kar topu oynamak istiyoruz ama daha o kadar birikmedi. Umarım böyle devam eder ve birikir ki, bizde mutlu bir şekilde kar topu oynarız. Her yer bembeyaz oldu, beklenen o görüntü geldi sonunda" diye konuştu.
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