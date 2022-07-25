İstanbul'da Elektrikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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İstanbul'da Elektrikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor

25.07.2022 21:28
İstanbul'da Elektrikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor

İstanbul’da giderek yaygınlaşan ve park konusunda büyük sorunlar oluşturan elektrikli skuterlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mikromobilite park alanları çalışması başlattı. Skuterların en yoğun kullanıldığı ilçe olan Kadıköy pilot bölge seçildi. Kadıköy’de 52 elektrikli skuter park alanı yapılacak.

İstanbul'da giderek yaygınlaşan ve park konusunda büyük sorunlar oluşturan elektrikli skuterlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mikromobilite park alanları çalışması başlattı. Skuterların en yoğun kullanıldığı ilçe olan Kadıköy pilot bölge seçildi. Kadıköy'de 52 elektrikli skuter park alanı yapılacak.

Başta İstanbul olmak üzere 2019 yılından bu yana Türkiye'nin birçok noktasında kullanılmaya başlanan 'elektrikli skuter' gün geçtikçe yaygınlaşmaya başladı. Milyonlarca kişinin kullandığı elektrikli skuterların en büyük sorunu şehir içerisinde park edilecek yer bulunmaması ve düzensiz parklanma. Şikayetlerin artması üzerine, gelişi güzel park edilen elektrikli skuterlar için İBB harekete geçti.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, skuter sisteminde yaşanan park sorununun azaltılması, aksaklıkların giderilmesi ve düzenlemelerin getirilmesi amacıyla mikromobilite park alanları çalışması başlatıldı.

KADIKÖY'DE 4 CADDE PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Park alanlarının belirlenmesi için İstanbul genelinde işletme yapan firmalardan elde edilen veriler analiz edildikten sonra en yoğun kullanım olan Kadıköy ilçesi pilot bölge seçildi. Yapılan çalışmalar sonucunda Kadıköy'de skuter kullanımının yoğunlaştığı 4 cadde pilot park alanları olarak tespit edildi. Bu planlama doğrultusunda Bağdat Caddesi'nde 17, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi'nde 2, Ethem Efendi Caddesi'nde 7 ve Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde 26 olmak üzere toplam 52 park alanı yapılacak. Proje elektrikli skuterların en yaygın kullanıldığı Beşiktaş, Fatin, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Beyoğlu gibi ilçelerde de geliştirilerek hayata geçirilecek.

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Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Elektrikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Elektrikli Skuterların Park Sorunu Çözülüyor - Son Dakika
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