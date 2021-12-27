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İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı - Son Dakika

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı

27.12.2021 07:48

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı İstanbul'da, trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da, trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Maltepe ve Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 50 olarak ölçümlendi.

İstanbul'un haftanın ilk iş ve okul gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ile öğrenci servis araçları Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde her iki istikamette de artması da beklenenler arasında. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.30 itibariyle yüzde 50 olarak ölçümlendi.

İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı
İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı

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D-100 Karayolu, İstanbul, Kadıköy, Maltepe, Genel, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 50'ye ulaştı - Son Dakika
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