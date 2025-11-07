İstanbul'da Hastane Darbede Skandal! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Hastane Darbede Skandal!

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Hastane Darbede Skandal!
07.11.2025 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da Hastane Darbede Skandal!
Haber Videosu

Özel hastanede elden ücret talebi nedeniyle darbedilen hasta, olayın görüntülerini paylaştı.

Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanede tedavi için anlaşılan ücretin elden ve faturasız şekilde istenmesine tepki gösteren bir kadın, hastane personeli tarafından darbedildiğini iddia etti. Olay anını cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşan kadının görüntüleri kısa sürede büyük yankı uyandırdı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, olayla ilgili derhal inceleme ve soruşturma başlatıldığını duyurdu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İSTENDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner'in sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada "Bazı medya organlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan, Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastanede yaşanan şiddet ve usulsüzlük iddialarına ilişkin haberler üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması zarureti doğmuştur. İddiaya göre, söz konusu hastanede estetik işlem için bulunan bir vatandaşımızdan ücretin elden ve faturasız olarak talep edilmesi üzerine çıkan tartışmada, vatandaşımıza fiziki saldırıda bulunulduğu yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Olayla ilgili olarak Müdürlüğümüzce derhal inceleme ve soruşturma süreci başlatılmıştır. Ekiplerimiz şu anda ilgili hastanede denetim faaliyetlerini yürütmektedir. İddialara ilişkin tüm kayıt, kamera görüntüsü ve tanık beyanları titizlikle değerlendirilecektir. Sağlık hizmeti sunulan hiçbir ortamda şiddet, etik dışı uygulama veya usulsüzlük kabul edilemez. Olay tüm yönleriyle aydınlatılıncaya kadar çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

Gaziosmanpaşa, Sosyal Medya, İnceleme, İstanbul, Şiddet, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hastane Darbede Skandal! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Geçer“ diye beklemeyin Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor "Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı Taksi şoförünün manevra yapıp kazayı önlediği anlar araç içi kamerasına yansıdı
Yönetim Tedesco’ya İrfan ve Cenk için ’af’ önerisi getirdi Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı Yönetim Tedesco'ya İrfan ve Cenk için 'af' önerisi getirdi! Bir saniye bile düşünmeden yanıtladı
Erbakan’dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
İngiltere’de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı İngiltere'de mahkum krizi: 1 hafta içinde 2 mahkum yanlışlıkla serbest bırakıldı
Gürsel Tekin, CHP’nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu Gürsel Tekin, CHP'nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu

12:21
Merkez Bankası’nın enflasyon tahmini değişti İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişti! İşte yeni orana göre emekliye yapılacak zam
12:03
Diyarbakır’da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
Diyarbakır'da bir garip yasak aşk olayı: Eşini arkadaşıyla yakalayınca dehşet saçtı
11:27
Tanal “Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta“ dedi, komisyonda kavga çıktı
Tanal "Şanlıurfa ve Adıyaman karanlıkta" dedi, komisyonda kavga çıktı
11:01
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminlerini yükseltti
10:53
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Kira enflasyonu düşecek
10:53
Osman ve annesi 6 gündür kayıp İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
Osman ve annesi 6 gündür kayıp! İşte gözlerin çevrildiği babanın ilk sözleri
09:39
Suat Kılıç’tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Suat Kılıç'tan çok konuşulacak çıkış: Sürecin sonunda Öcalan serbest kalabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2025 12:44:55. #.0.5#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hastane Darbede Skandal! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.