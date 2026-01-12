İstanbul'da Hava Durumu: Soğuk ve Kar Yağışlı - Son Dakika
İstanbul'da Hava Durumu: Soğuk ve Kar Yağışlı

12.01.2026 18:24
İstanbul Valiliği, havaların mevsim normallerinin altında kalacağını ve kar yağışının süreceğini açıkladı.

İstanbul Valiliği, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini, kar yağışı ve kuvvetli poyrazın etkisini sürdürdüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, kentte bugün havanın çok bulutlu olduğunu, karla karışık yağmur ve aralıklı kar yağışı beklendiği belirtildi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceğinin tahmin edildiği, gün boyu 2-5 derece arasında olmasının beklendiği, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli eseceği, maksimum rüzgar hızının il genelinde saatte 40-60 kilometreye kadar ulaşacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmekte olup, kar yağışı ve kuvvetli poyraz etkisini sürdürmektedir. Takip eden günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması ve hafta ortasında yağışın yağmura dönmesi beklenmektedir. Rüzgarın sabah saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenme riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Buzlanma ve kuvvetli rüzgarın yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması önerilir."

Açıklamada, kentte havanın yarın parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, -1 ile 4 derece, 14 Ocak Çarşamba parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, 3 ile 10 derece, 15 Ocak Perşembe parçalı bulutlu 8 ile 12 derece, 16 Ocak Cuma parçalı bulutlu 7 ile 12 derece olmasının beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA

