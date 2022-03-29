Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu

29.03.2022 06:39

Gelen son dakika haberlerine göre İSTANBUL polisi, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenledi.

İSTANBUL polisi, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik  sabaha karşı helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon sonrası çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli Başakşehir, Eyüpsultan, Esenler ve Zeytinburnu genelinde daha önceden belirlenen 29 adresteki 33 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın bodrum katındaki daireye giren polis ekipleri içeride arama yaptı. Operasyona özel harekat polislerinin yanı sıra hassas burunlu polis köpeği ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Baskın yapılan adreste yakalanan şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, İstanbul, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | İstanbul'da helikopter destekli uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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