Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.
Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazısı asıldı. Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.
Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.
27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."
Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da şunlar yazıldı: "Şu anda, İstanbul'da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır. Britanya'nın İstanbul başkonsolosluğu şu anda tedbir amaçlı ziyarete açık değil. Türk yetkililer araştırıyor. Dikkatli davranmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalı, basında çıkan haberleri takip etmeli ve bu seyahat tavsiyelerini takip etmelisiniz."
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı - Son Dakika