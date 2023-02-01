İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı

01.02.2023 12:15
İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı

Batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle Hollanda ve İngiltere'nin ardından Beyoğlu'nda bulunan Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu da güvenlik nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Bugün için planlanan vize ve pasaport randevuları da iptal edildi.

Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla, güvenlik nedeniyle başkonsolosluğun bugün kapalı kalacağını duyurdu. Açıklamada, bugün için planlanan vize ve pasaport randevularının da iptal edildiği bildirildi.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Taksim Gümüşsuyu'ndaki konsolosluğun girişine de "Konsolosluk bugün kapalıdır. Tüm randevular iptal edilmiştir. Güncel gelişmelere internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz." yazısı asıldı. Konsolosluk önünde güvenlik önlemleri alındı.

HOLLANDA VE İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU DA KAPATILDI

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.

NE OLMUŞTU?

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."

BRİTANYA DA BENZER UYARIDA BULUNDU

Britanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında da şunlar yazıldı: "Şu anda, İstanbul'da Batılıların uğrak yeri olan kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik artan bir terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır. Britanya'nın İstanbul başkonsolosluğu şu anda tedbir amaçlı ziyarete açık değil. Türk yetkililer araştırıyor. Dikkatli davranmalı ve yerel güvenlik yetkililerinin tavsiyelerine uymalı, basında çıkan haberleri takip etmeli ve bu seyahat tavsiyelerini takip etmelisiniz."

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ALMANYA BAŞKONSLOSLUĞU 1 GÜN KAPALI ALMANYA BAŞKONSLOSLUĞU 1 GÜN KAPALI ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU 1 GÜN KAPALI ALMANYA BAŞKONSOLOSLUĞU 1 GÜN KAPALI

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Son Dakika Güncel İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı - Son Dakika
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