İstanbul'da intihar girişiminde bulunan şahıs site sakinleri tarafından darp edildi - Son Dakika
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İstanbul'da intihar girişiminde bulunan şahıs site sakinleri tarafından darp edildi

07.06.2023 10:49

İstanbul Yeşilkent Mahallesi'nde bir şahıs, kaldığı dairenin doğalgazını açarak evini yakarak intihar etmeye çalıştı. Balkondan atlayarak kurtulmak isteyen şahıs, site sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Yeşilkent Mahallesi'nde lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, intihar etmek için kaldığı dairenin doğalgazını açarak ateşe verdi. Kısa sürede alev alev yanan evden yoğun duman yükseldi. şahıs, kendi evinin balkonundan ilk önce alt kattaki dairenin balkonuna atladı. Daha sora da yere atlayarak kurtulmaya çalıştı.

SİTE SAKİNLERİ TARAFINDAN DARP EDİLDİ

Atladıktan sonra olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs, site sakinleri tarafından yakalanarak darp edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evini ateşe verip intihar girişiminde bulundu! Kurtuldum derken site sakinlerinden dayak yedi

DAHA ÖNCE DE OLAY ÇIKARMIŞ

Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şahıs ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Şahsın daha önce de birden fazla olay çıkardığı öğrenilirken yaşanan o anlar çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Evini ateşe verip intihar girişiminde bulundu! Kurtuldum derken site sakinlerinden dayak yedi
Kaynak: İHA
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İstanbul, İtfaiye, İntihar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da intihar girişiminde bulunan şahıs site sakinleri tarafından darp edildi - Son Dakika


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