İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
12.01.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Haber Videosu

İstanbul'da kar yağışı kentin kuzey ve batı kesimleri ile yüksek bölgelerde etkili olmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlarken, Prof. Dr. Orhan Şen, akşam saatlerinde İstanbul'un tamamında karın etkisini artıracağını belirterek "Kritik 24 saate girdik, işiniz yoksa dışarı çıkmayın" uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerinde, bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kentte yağışın aralıklı olarak devam ettiği, bazı noktalarda ise şiddetini artırdığı gözlendi.

ORHAN ŞEN: AKŞAMA DOĞRU TÜM İSTANBUL'DA KAR OLACAK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kar İstanbul'da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası'nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul'un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek."

İstanbul'da kar etkisini artırıyor! Uzman isimden kritik 24 saat uyarısı

KAR KALINLIĞI İÇ KESİMLERDE 5-10 SANTİMETREYE ÇIKABİLİR

Şen, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5-10 santimetreye ulaşabileceğini belirterek, sahil bölgelerinde ise 1-2 santimetre kar örtüsü oluşabileceğini söyledi. Yağışın gece saatlerine kadar, hatta yarın sabaha kadar süreceğini vurguladı.

AKŞAM SAATLERİNDE BUZLANMA RİSKİ ARTACAK

Sıcaklığın akşam saatlerinden itibaren daha da düşeceğine dikkat çeken Şen, özellikle köprü ve viyadüklerde buzlanma riski bulunduğunu belirtti. Valilik tarafından alınan tedbirlerin trafik yoğunluğunu azalttığını ifade eden Şen, bunun önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

İstanbul'un kritik 24 saate girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hava Durumu, Orhan Şen, İstanbul, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • YoH null YoH null:
    Hem terk edecek diyor hemde önlem alın diyor:D 0 1 Yanıtla
    TÜRK GÜCÜ TÜRK GÜCÜ:
    Kardan sonra buzlanma olur ..her şeyi de eleştirmeyin mübarek 0 0
  • Şükrü null Şükrü null:
    Meteoroloji de Yakında işsiz kalacak. Yakında kapatırlar . hep boş çıkıyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar yurdu etkisi altına alacak İlk tatil haberi geldi Kar yurdu etkisi altına alacak! İlk tatil haberi geldi
Fildişi Sahili Afrika Kupası’na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu Fildişi Sahili Afrika Kupası'na veda etti, Oulai maç sonunda gözyaşlarına boğuldu
Dursun Özbek’ten gündem olan yağmurluklar için açıklama Dursun Özbek'ten gündem olan yağmurluklar için açıklama
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kar alarmı Uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kar alarmı! Uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Oynamadığı maçta bile hedefte Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri’ye büyük tepki Oynamadığı maçta bile hedefte! Fenerbahçe taraftarından En-Nesyri'ye büyük tepki
ABD’den Venezuela’daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin ABD'den Venezuela'daki vatandaşlarına acil uyarı: Derhal ülkeyi terk edin
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi Ederson’un eşi Türkiye’ye çabuk uyum sağladı Yağmurluğunu giydi, taraftarın arasına girdi! Ederson'un eşi Türkiye'ye çabuk uyum sağladı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı

11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
11:43
Mevkiler bile belli Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray’a iki isim önerdi
Mevkiler bile belli! Ünlü menajer Süper Kupa sonrası Galatasaray'a iki isim önerdi
11:16
Kasım Garipoğlu’nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
09:45
İran’da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 13:02:35. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.