İstanbul\'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) son tahminlerinde, bugün yurdun büyük bölümünde kar yağışının etkili olacağını bildirdi. İstanbul'un da aralarında bulunduğu 41 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Kentte yağışın aralıklı olarak devam ettiği, bazı noktalarda ise şiddetini artırdığı gözlendi.

ORHAN ŞEN: AKŞAMA DOĞRU TÜM İSTANBUL'DA KAR OLACAK

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda kar İstanbul'da başladı. Yükseklerde beyazlaşma var. İlerleyen saatlerde Avrupa Yakası'nda da yağış kara dönecek. Akşama doğru İstanbul'un hemen hemen tüm bölgelerinde kar yağışı bekliyoruz. Sıcaklık 2-3 dereceyi geçmeyecek."

KAR KALINLIĞI İÇ KESİMLERDE 5-10 SANTİMETREYE ÇIKABİLİR

Şen, yüksek kesimlerde kar kalınlığının 5-10 santimetreye ulaşabileceğini belirterek, sahil bölgelerinde ise 1-2 santimetre kar örtüsü oluşabileceğini söyledi. Yağışın gece saatlerine kadar, hatta yarın sabaha kadar süreceğini vurguladı.

AKŞAM SAATLERİNDE BUZLANMA RİSKİ ARTACAK

Sıcaklığın akşam saatlerinden itibaren daha da düşeceğine dikkat çeken Şen, özellikle köprü ve viyadüklerde buzlanma riski bulunduğunu belirtti. Valilik tarafından alınan tedbirlerin trafik yoğunluğunu azalttığını ifade eden Şen, bunun önemli bir avantaj sağladığını kaydetti.

"İŞİNİZ YOKSA DIŞARI ÇIKMAYIN"

İstanbul'un kritik 24 saate girdiğini vurgulayan Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'un neresinde olursanız olun, işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Araç yoğunluğu azalmış durumda. Kar yağışı yarın öğleden sonra kenti terk edecek ancak bu süre boyunca teyakkuzda olunmalı" dedi.