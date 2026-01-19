İstanbul'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi - Son Dakika
İstanbul'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

İstanbul\'da Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi
19.01.2026 15:19
İstanbul'da kar yağışı yarıyıl tatiline denk geldi, çocuklar karın tadını çıkarırken sürücüler zorluk yaşadı.

İSTANBUL'da beklenen kar yağışı etkisini gösterdi. Yarıyıl tatiline denk gelen yağışla birlikte kent genelinde birçok nokta beyaza bürünürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

İstanbul'da aralıklarla devam eden kar yağışı dün gece itibariyle etkisini arttırdı. Bazı ilçelerde kar kalınlığı kısa sürede artarken, parklar, bahçeler ve sokaklar beyaz örtüyle kaplandı. Yarıyıl tatilinde olan çocuklar kar yağışını fırsat bilerek sokaklara çıktı.

HAZIRLIKSIZ YAKALANANLAR OLDU

Kar yağışı zaman zaman olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, uygun olmayan lastiklerle trafiğe çıkınca araçlar yollarda kaldı. Özellikle ara sokaklar ve yokuşlarda ulaşımda aksamalar yaşandı, küçük çaplı kazalar meydana geldi.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Sokaklarda kartopu oynayan, kardan adam yapan çocuklar eğlenceli anlar yaşadı.

'ÇOK MUTLUYUZ UZUN ZAMANDIR YAĞMIYORDU'

Kar topu oynayan 5'inci sınıf öğrencisi Yavuz Selim Köseoğlu, "Çok mutluyuz uzun zamandır yağmıyordu kar. Bayağı bir eğleniyoruz. İnşallah daha da devam eder yarına kadar. Biraz üşüyorum evet hava soğuk biraz" dedi.

'İKİ HAFTADAN SONRA DA İNŞALLAH YAĞAR'

Karın okulları tatil edecek kadar yağmasını beklediğini söyleyen 6'ncı sınıf öğrencisi Ayaz Erdem ise, "Kar yağmasının devam etmesini istiyorum. Tatilden sonra kar tatilinin de olmasını istiyorum. İki haftadan sonra inşallah yağar" diye konuştu.

'BU FIRSAT BİR DAHA ELİMİZE GEÇMEYEBİLİR'

Çocuklarıyla birlikte kartopu oynamaya çıkan Merve Karakaya da, "Mutlu olduk uzun zamandır kar görmüyorduk. Dün pazardı zaten full kar aradık oynamak için. Ta nerelere kadar gittik bugün ayağımıza geldi mutluyuz" dedi. Tatil planlarını kar üzerine kurduklarını söyleyen Karakaya, "Mümkün olduğunda kar oynamayı düşünüyoruz. Bu fırsat bir daha elimize geçmeyebilir çünkü" diye konuştu.

4'üncü sınıf öğrencisi Umut Efe Karakaya da "Çok mutlu oldum. Kardeşimle oynayacağım. Eve gidip ödevlerimi yapacağım. Ondan sonra da uyuyacağım" derken, kardeşi 6 yaşındaki Elif Zümra Karakaya, "Kar oynuyorum. Kardan adam yapmayı düşünüyorum" dedi.

Parkta arkadaşları ve ailesiyle kartopu oynamaya çıkan 10 yaşındaki Hiranur Karadağ ise, "Çok güzel kar yağıyor, akşam çok az yağıyor sandık ama sabah uyandığımızda fazla fazla yağıyordu. Çok iyiydi hemen sokaklara çıktık bütün herkes çıktı. Çok iyi kar yağdı" diye konuştu.

7 yaşındaki Emre Mert Karadağ da, "Akşam az yağdı arabaların üzerine gelmişti. Bu kadar yağmasını beklemiyordum. İki yıldır yağmıyor böyle ama bazı yerlerde daha fazla yağdı inşallah daha çok yağar" dedi.

Kaynak: DHA

