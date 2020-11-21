İstanbul'da koronavirüs denetimleri; restoranlar paket servise geçti - Son Dakika

İstanbul Esenler'de 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasının 10-13.00 saatleri ile 20 yaş ve altındakilerin dışarı çıkabilecekleri 13.00-16.00 saatleri arasında çocuklar, gençler ve yaşlıların tedbirlere uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca, zabıta ekipleri restoran ve kafeleri gezerek paket ile gel-al servise geçip geçmediklerini denetledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Kısıtlamaların başlamasıyla birlikte, Esenler Dörtyol Meydanı'ndaki iş yerlerini tek tek dolaşan belediye bağlı zabıta ekipler denetim gerçekleştirdi. İşletme sahiplerine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yeni alınan tedbirleri anlatan ekipler, içeriye müşteri almamaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, yalnızca paket servis ve gel-al ile hizmet vermeleri yönünde hatırlatma yaptı.

"ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDIK"

Çocuklarını dışarı çıkardığını söyleyen Suat Türkoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlamalarını ilk günü, kurallara uymaya çalışıyoruz. 16.00'ya kadar çocuklarımızla vakit geçirmek için dışarı çıktık" dedi.

"BABAMLA DIŞARI ÇIKTIM"

8 yaşındaki Tuana Türkoğlu ise, "Koronavirüsün çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Maskeye, temizliğe ve mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı başlamadan babamla dışarı çıktım" diye konuştu.

"SANDALYELERİ TOPLADIK, PAKET SERVİSE GEÇTİK"

Ali Erdoğan da "Yeni tedbirlere elimizden geldiği kadar uyuyoruz. Yemek yemek için lokantaya gelen müşterimize güzellikle oturmalarının yasak olduğunu söylüyoruz. Paket servis olarak çalışmaya devam ediyoruz. Çalışma arkadaşlarımızla yeni sürece hazırlıklıyız. Normalde her masada dezenfektanlarımız vardı, şimdi sandalyeleri topladık. Biz self servis hizmet veren bir lokantayız, paket servisimiz yoktu. Ama ona da yavaş yavaş ayak uydurmaya çalışıyoruz. İnşallah ilerleyen günlerde daha iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"ANNEMDEN İZİN ALIP ÇIKTIM"

11 yaşında Taner Kula ise, "Koronavirüs salgını nedeniyle hiç dışarıya çıkamıyorum. Annemden çıkmak için izin istedim, öyle çıktım birazdan eve döneceğim. Canım sıkıldı arkadaşlarımla vakit geçireceğim" dedi.

"ÇOCUKLAR EVDE SIKILDI"

Mustafa Nar da "Çocuklar evde çok sıkılınca onları bir gezdirelim diye çıktık. 16.00'a kadar vaktimiz var birazdan eve gideceğiz. Evde hep aynı şeyleri yapmaktan sıkılıyorlar. Anaokuluna gidiyordu pandemi döneminde okuldan aldık. Şimdi evde daha çok sıkılıyor. Yoksa biz hep evdeyiz, problem yok" diye konuştu.

Sultan Nar ise "Çocuklar hava alsın diye dışarı çıktık, evimiz yakın hemen döneceğiz. Evde yapabileceğimiz büyün oyunları oynuyoruz ama yine de hava almak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

"PAKET SERVİSİ YAPACAK KURYE SAYIMIZI ARTIRDIK"

Murat Ağasever da "Bundan sonra paket ve gel-al servis şeklinde çalışacağız. Müşteriler gelip, oturmayacak. Akşam 20.00'e kadar gel-al ve telefon 20.00'den sonra ise online ve telefonla sipariş alacağız. Hazırlıklarımızı yaptık, paket servisi yapacak kurye sayımızı artırdık. Bu süreci böyle geçireceğiz. Normalde de paket servisi hizmetimiz vardı. Yeni tedbirler gerekliydi, koronavirüs salgını had safhaya ulaşmıştı. Daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.