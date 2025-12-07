İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi - Son Dakika
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi

07.12.2025 22:24
TBMM İdare Amiri, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin'dekilerle dayanışmanın insani, vicdani, ahlaki, İslami ve tarihi görev olduğunu belirterek, "400 yıl boyunca yönettiğimiz, hizmet ettiğimiz, eserler bıraktığımız...

TBMM İdare Amiri, Türkiye- Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Filistin'dekilerle dayanışmanın insani, vicdani, ahlaki, İslami ve tarihi görev olduğunu belirterek, "400 yıl boyunca yönettiğimiz, hizmet ettiğimiz, eserler bıraktığımız bir coğrafyaya, tarih bilinci olan bir millet sırtını dönemez. Bizim için İstanbul, Konya, Bursa, Diyarbakır neyse Kudüs, Trablus, Beyrut, Şam da odur." dedi.

Hasan Turan'ın himayesinde, Uluslararası Bilim, Düşünce ve Sanat Vakfı (İSTAF) ev sahipliğinde, Gazze'de ağır şartlar altında yaşam mücadelesi veren çocuklara umut olmak, insani yardım farkındalığını artırmak ve toplanan tüm desteklerin Türk Kızılay aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılmasını sağlamak amacıyla "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" temalı sergi, söyleşi ve panel programı düzenlendi.

Burada konuşan Turan, programı, Nemrut'un ateşini söndürmeye giden karınca misali, anlamlı bir çaba olarak nitelendirdi.

Turan, İsrail'in arkasında yalnızca işgal ettiği toprakların gücünün olmadığını, Amerika Birleşik Devletleri'nden Avrupa'ya uzanan geniş bir destek hattının bulunduğunu dile getirdi.

Gençlik yıllarından beri Kudüs ve Mescid-i Aksa davasını siyasi kimliğinin ötesinde bir dava olarak gördüğünü aktaran Turan, bu nedenle kendisi için önemli olan bu programı düzenleyenlere teşekkür etti, bu tür etkinliklere elinden gelen tüm desteği vereceğini aktardı.

Hasan Turan, Türkiye'de geçmişte bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin engellendiğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Dün bu ülkede 28 Şubatlar'da çocuklar bir tiyatro yaptı diye, böyle geceler yapıldığında darbelere konu oluyordu. Bugün bu ülkede her gün, her hafta sonu Kudüs'le Gazze'yle mazlum coğrafyalarla dayanışma geceleri düzenleniyor. Bu iklimin değişmesinin sebebi hepimizin malumu. Milletimizin desteği ve duasıyla Kudüs'ün derdiyle dertlenen ve çare arayan insanların yönetimde bulunması. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu süreçte bütün mazlumların derdiyle dertlenen bütün yöneticilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ülkemiz uzun yıllar sonra ecdadına, tarihine yakışır bir şekilde kendi gönül coğrafyasıyla kültür coğrafyasıyla medeniyet coğrafyasıyla hemdert olan bir çizgiye gelmiştir. Bundan dolayı memnunuz, mutluyuz, gururluyuz, onurluyuz."

Filistin'de neler olup bittiğini bilmeyenlerin dünyayı anlamalarının mümkün olmadığını dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarih boyunca Kudüs'e ve Filistin coğrafyasına kim hakim olmuşsa dünyaya da onlar hakim olmuştur. Biz uzun yıllar orada hakimiyetimiz olduğu o zaman üç kıtada hüküm sürüyorduk. Ama bugün ne halde olduğunu görüyoruz. O yüzden hedeflerimizi büyük tutmak zorundayız. Buradaki kardeşlerimizle dayanışmak da hem insani, vicdani, ahlaki, İslami hem de tarihi görevimizdir. 400 yıl boyunca yönettiğimiz, hizmet ettiğimiz, eserler bıraktığımız bir coğrafyaya, tarih bilinci, tarih şuuru olan bir millet sırtını dönemez. Dolayısıyla birçok sebepten dolayı bizim için İstanbul, Konya, Bursa, Diyarbakır neyse Kudüs, Trablus, Beyrut, Şam da odur."

"Gazze yıkılmadı, yıkılamadı"

İstanbul Valisi Davut Gül de Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda mazlumların yanında yer aldığını belirtti.

Bu tür etkinliklere katılmanın önemini vurgulayan Gül, "Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere hayırseverlerle birlikte karınca kararınca safımızı belirterek, katkımızı sunarak Filistin'in Filistinlilere ait olduğunu, oradaki Müslümanlara ait olduğunu, Filistin diye bir ülkenin olduğunu ve sonsuza kadar da inşallah olacağını dosta, düşmana anlatmamız ve göstermemiz lazım." diye konuştu.

İSTAF Genel Başkanı Yakup Yılmaz ise Gazze'de yaşananların insanlığın hafızasında açılan en büyük yaralardan biri olduğunu söyledi.

Yılmaz, bugün sadece bir program için bir araya gelmediklerini belirterek, "Gazze'de yeniden hayatın filizlenmesi için bir ses, bir nefes, bir umut olmak için toplandık. Gazze yalnızca haritalarda bir yerin adı değildir. Gazze sabrın, direnişin, insan onurunun adıdır. Biz bugün küllerinden yeniden çiçeklensin diye buradayız. Bir şehrin yıkılması kolaydır. Ama bir halkın iradesi, bir annenin duası, bir çocuğun gözlerindeki umut kolay kolay yıkılmaz. İşte o yüzden Gazze yıkılmadı, yıkılamadı. Çünkü her enkazın altından yeni bir dirilişin izi, yeni bir umudun nefesi yükseldi." ifadesini kullandı.

"Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" temasının bir slogan değil, insanlık çağrısı olduğunu aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz bu cümlenin altında sadece bir temenni değil, bir sorumluluk, bir vicdan ve bir irade görüyoruz. Bugün burada açılışını yaptığımız sergi sadece fotoğrafların, resimlerin, kelimelerin buluştuğu bir alan değildir. Bu sergi dünyaya biz unutmuyoruz, demenin en estetik, en saygın ve en kararlı halidir. Gerçekleşecek panel, sesini kaybeden mazlumların sesi, yetim kalan çocukların duası, dünyaya düşen vicdan çağrısıdır."

Etkinlikte, Grup Yürüyüş tarafından "Filistin Müzikleri Dinletisi" gerçekleştirilirken, çocuklar tarafından Filistin Çocuk Tiyatrosu sahnelendi.

Program, Gazze ve Filistin üzerine düzenlenen panelle devam etti.

Kaynak: AA

