İstanbul'da otoyolda yarışan beton mikseri sürücülerine para cezası - Son Dakika

Ümraniye- Beykoz Otoyolu'nda, trafik kurallarını ihlal ederek yarışan beton mikseri sürücüleri gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨ görevlilerince yapılan çalışma sonucunda, otoyolda yarışan sürücülerin Ferhat E. ve Yunus E. olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelilere, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 47/1-d maddesine istinaden 132'şer TL para cezası verildi.
Ayrıca sürücülere, 57/1-a maddesi kapsamında kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, dikkatli olmamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemekten 132'şer TL idari para cezası uygulandı.