İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı

27.05.2022 11:47

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından “örgütlü olarak rüşvet almak, vermek”, “aracılık etmek” ve “resmî belgede sahtecilik” suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden, 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek", "aracılık etmek" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 21 kişiden, 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında, örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik suçlarından Maltepe Belediyesi'nde görevli bazı personelin de aralarında yer aldığı 11'i kamu görevlisi olmak üzere 18 şüpheliye yönelik 20 Mayıs'ta operasyon yapılmış, soruşturma sırasında olayla ilgili olduğu anlaşılan 4 şüphelinin daha dahil edilmesiyle 22'ye çıkan şüpheliden 21'i yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest kalırken dün 19 kişiden 12'si tutuklama talebiyle, 7'si adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilmişti.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nde şu an İBB Tasarım Müdür Yardımcılığı görev yürüten H.B. ve şu an Zeytinburnu Tapu Müdürlüğü yapan Y.C. ile Maltepe Belediyesi'nde görevli bir memurun da bulunduğu toplamda 3'ü kamu çalışanı 5 kişi tutuklandı. 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Emniyet Müdürlüğü'nün operasyonla ilgili açıklaması şöyle:

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen soruşturma kapsamında;

Örgütlü olarak Rüşvet Almak, Vermek, Aracılık Etmek ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesinin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı (11)'i kamu görevlisi olmak üzere (18) şüpheli şahsa

yönelik 20.05.2022 tarihinde operasyon yapılmış, tahkikat sürerken olayla ilgili olduğu anlaşılan (4) şüpheli şahsın da dahil olmasıyla toplam (22) şüpheliden (21)'i yakalanarak gözaltına alınmıştır. (2) şüpheli şahıs alınan ifadelerinin ardından Savcılık Makamının talimatıyla Şubeden

serbest bırakılmış olup, 26.05.2022 günü adli makamlara sevk edilen (19) şüpheliden (12)'si tutuklama talebiyle, (7)'si adli kontrol talebi ile mahkemeye sevk edilmiştir. Aralarında halen İBB Tasarım Müdür Yrd. H.B. (Maltepe Belediyesi Eski Başkan Yrd.), Zeytinburnu Tapu Müdürü Y.C. (Maltepe Eski Tapu Müdürü) ve Maltepe Belediyesinde görevli (1) memurun da bulunduğu toplamda (3)'ü kamu çalışanı (5) şahıs tutuklanmıştır. (14) şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı
İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı

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Kaynak: ANKA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Rüşvet, Kamu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da Rüşvet Operasyonu: 3'ü Kamu Çalışanı 5 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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