İstanbul'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır
İstanbul'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır

İstanbul\'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır
31.10.2025 23:02
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bir dairenin bodrum katındaki mutfak tüpü patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Bağcılar'da 2 katlı binanın bodrum katındaki dairede mutfak tüpü patladı. Patlamada 1'i ağır 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Megakentte feci bir olay meydana geldi. Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1461. Sokak'ta edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın bodrum katındaki evde mutfak tüpü bilinmeyen sebeple patladı.

MUTFAK TÜPÜ PATLADI! BİLANÇO AĞIR

Patlamada evde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, patlama sonrası çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlamada yaralanan yabacı uyruklu 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlama sesiyle mahalleli sokağa döküldü. Mahallede tedbir amaçlı doğalgaz kesildi. Patlamanın yaşandığı bina ise kullanılamaz hale geldi. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından sokak ve bina çevresi tamamen kapatıldı.

"BOMBA PATLAR GİBİ BİR SES GELDİ"

Uyuduğu sırada patlama sesiyle uyandığını belirten mahalle sakinlerinden Ergücan Malkoç, "Evde ben uyuyordum. Bir anda patlama sesi geldi. Önce mutfağa koştum dedim acaba bizim evden mi ses geldi. Bomba patlar gibi bir ses geldi. Camdan bakınca, buradaki yoğunluğu görünce koşarak geldim. İki-üç kişi yanmış dışarıdaydı. Sonra itfaiye, polis ve ambulans geldi. Yaralıları aldı, götürdüler" dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da mutfak tüpü bomba gibi patladı! Bilanço ağır - Son Dakika

