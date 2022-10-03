İstanbul'da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı

03.10.2022 10:08
İstanbul'da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce paket gümrük kaçağı sigara, 890 şişe kaçak alkol, 4 ton nargile tütünü ile 12 bin litre sıvı alkolün de aralarında bulunduğu yüklü miktarda mamül ele geçirildi.

İstanbul'da, son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda binlerce paket gümrük kaçağı sigara, 890 şişe kaçak alkol, 4 ton nargile tütünü ile 12 bin litre sıvı alkolün de aralarında bulunduğu yüklü miktarda mamül ele geçirildi. 19 farklı ilçede 24 gerçekleştirilen 24 operasyonda 53 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince son 1 ay içinde kentin farklı noktalarında kaçakçılık olaylarının önüne geçilebilmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirildi.

Emniyet ekiplerince Kadıköy, Küçükçekmece, Esenyurt, Bağcılar, Maltepe, Büyükçekmece, Beyoğlu, Tuzla, Zeytinburnu, Ümraniye, Pendik, Esenler, Fatih, Bahçelievler, Bayrampaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi ve Beykoz ilçelerinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik gerçekleştirilen 24 ayrı operasyonda 53 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

Yürütülen soruşturmalar çerçevesinde operasyonların yapıldığı adreslerde yapılan aramalarda 11 bin 853 paket gümrük kaçağı sigara, 890 adet dolu alkol şişesi, 12 bin 55 sıvı alkol, 3 bin 824 adet ve 20 kilo 395 gram ağırlığında puro, 10 milyon 759 bin 500 adet boş makaron, 842 bin 880 dal dolu makaron, 4 ton 539 kilo 600 gram nargile tütünü, 431 kilogram kıyılmış tütün, 81 bin 994 yaprak sigara kağıdı, 102 adet elektronik sigara makinası, 165 adet elektronik sigara likidi, 76 adet elektronik sigara tütünü, 7 bin 206 litre nargile imalatında kullanılan gliserin maddesinin yanı sıra 21 bin 880 adet alkol/sigara bandrolü, 427 bin 760 adet alkol/nargile tütünü ile sanayi tipi 7 makine, 8 sigara dolum makinesi, yüzlerce plastik bidon ve kaçakçılıkta kullanılan 7 araç ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan kaçakçılar hakkında "5607 SKM" suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da tütün ve alkol kaçakçılarına büyük darbe: 53 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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