İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

"Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu'nun soruşturma dosyası kapsamında talimatımız gereği İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 işletmeye, Jandarma Narkotik Suçlarlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 işletmeye arama el koyma faaliyetleri icra edilmiştir. Aramada çok sayıda uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen likit,artık madde, kokain, esrar, hap, hassas terazi ve mermi ele geçirilmiştir. Soruşturma kapsamında, 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak, uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak ve bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarını işlediği değerlendirilen 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."