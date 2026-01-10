(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 6 işletmede, Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1 işletmede arama ve el koyma işlemi gerçekleştiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
