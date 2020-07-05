İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 6 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bahçelievler'de de 387,16 gram bonzai ele geçirilirken Mehmet Emin İ. ve Makbule B. yakalandı.

Ümraniye'de ise 22,40 gram bonzai, 14.79 gram uyuşturucu madde 31 uyarıcı hap ele geçirildi. Şüpheli Gökay G. (23) Melih D. ve Fatih Taha A. gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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