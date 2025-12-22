İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi
22.12.2025 08:42  Güncelleme: 08:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul\'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi
Haber Videosu

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağışlar nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 82'ye ulaştı. Anadolu Yakası'nda yoğunluk yüzde 90'ı bulurken, Avrupa Yakası'nda bu oran yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASINDA RESMEN TRAFİK DURDU

Avrupa Yakası'nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik görülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı. Bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90'a dayanırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü.

İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi
İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi
Kaynak: İHA

Anadolu Yakası, Hava Durumu, İstanbul, trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    EKO BAŞKANI İÇERİ ALDINIZ BAKIN İSTANBUL NE HALE GELDİ ( laf aramızda o varkende aynıydı varlığıyla yokluğu çokta farkedilmedi bence böyle daha iyi:))))))))))) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Camide alçak provokasyon Korkuluklara Kur’an-ı Kerim zincirlediler Camide alçak provokasyon! Korkuluklara Kur'an-ı Kerim zincirlediler
İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor İETT otobüsü aldı, mahalleliyi peşine taktı! Akşam olunca ışıklar açılıyor, müzik başlıyor
Hyundai’den heyecanlandıran Türkiye kararı Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler Hyundai'den heyecanlandıran Türkiye kararı! Elektrikli otomobil üretimi için harekete geçtiler
Türk kaptan Abu Dabi’de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor Türk kaptan Abu Dabi'de tutuklandı: Açlıktan 25 kilo verdi, soğuk ortamda tutuluyor
Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim Osman Gökçek bütçe görüşmelerinde ilk kez açıkladı: Kendimi mahkemeye verdim
Johannesburg’da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü Johannesburg'da eğlence mekanına saldırı: 9 ölü
İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı İğne ipliğe dönen Işın Karaca açlığa bulduğu ilginç çözümü anlattı
Çin’den tarihi keşif Deniz altında dev altın madeni buldular Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

08:31
13 yıl sonra Şam’a büyükelçi ataması Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor
13 yıl sonra Şam'a büyükelçi ataması! Nuh Yılmaz bugün göreve başlıyor
08:17
e-Devlet’e bomba özellik Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek
08:07
Henüz 6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey’in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti
Henüz 6 ay önce anne olmuştu… Cemal Özgörkey'in yeğeni Leyla Mizrahi hayatını kaybetti
07:41
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG’nin gizli planı deşifre oldu
Sadece 9 günü kalan terör örgütü SDG'nin gizli planı deşifre oldu
06:57
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
Altın haftaya tarihi rekorla başladı
06:39
MHP’den AVM’ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun
MHP'den AVM'ler için dikkat çeken öneri: Pazar günleri kapalı olsun
06:10
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye’nin 3 dev bankası birleşiyor
Piyasaları hareketlendiren iddia: Türkiye'nin 3 dev bankası birleşiyor
23:20
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi
2026 yılı bütçesi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2025 09:23:47. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.