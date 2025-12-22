İstanbul\'da yağışın da etkisiyle trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde şiddetini artıran yağışın da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu. Sabah saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 82 olarak ölçüldü.

ANADOLU YAKASINDA RESMEN TRAFİK DURDU

Avrupa Yakası'nda özellikle köprü istikametlerinde yoğun trafik görülürken, ana arterler ve bağlantı yollarında trafik akışı sık sık yavaşladı. Bazı bölgelerde durma noktasına geldiği dikkat çekti. Özellikle Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 90'a dayanırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 76 olarak ölçüldü.