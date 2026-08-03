İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen İstanbul Festivali, 2 Ağustos akşamı Gökhan Türkmen’i ağırladı.

Gökhan Türkmen’den Duygusu Yüksek Bir Başlangıç

Gecede sahneye çıkan Gökhan Türkmen, pop ve alternatif tınıları bir araya getiren repertuvarıyla festival seyircisiyle güçlü bir bağ kurdu. “Çatı Katı”, “Dön”, “Aşk Lazım”, “Taş” ve “Sen İstanbul’sun” gibi sevilen şarkıları, açık havada hep bir ağızdan söylenen büyük bir koroya dönüştü. Gökhan Türkmen’in yalın yorumu ve sahnedeki samimi tavrı, konserin duygusal çizgisini belirlerken, temposu giderek yükselen performans gecenin ikinci bölümüne güçlü bir geçiş hazırladı.

İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti

Festival Devam Ediyor

İstanbul Festivali 4 Ağustos’ta Serdar Ortaç, 5 Ağustos’ta Derya Bedavacı ve Özcan Deniz, 6 Ağustos’ta Sagopa Kajmer ve maNga, 7 Ağustos’ta Dolu Kadehi Ters Tut ve mor ve ötesi, 8 Ağustos’ta Tiësto konserleriyle devam edecek. Semicenk ile Yıldız Tilbe 9 Ağustos'ta, Edis ve Gülşen 11 Ağustos'ta, Hande Yener "Hande Bizi Sezen'e Götür" projesiyle, Levent Yüksel ise kendi repertuvarıyla 12 Ağustos'ta, Dedublüman ve Duman ise 13 Ağustos'ta izleyicinin karşısına çıkacak.

Festival kapsamında K-pop'un dünya çapındaki yıldızları KWON EUNBI ve ATEEZ 14 Ağustos'ta, SUNMI ve MONSTA X 15 Ağustos'ta sahne alırken, festival 16 Ağustos'ta pop müziğin güçlü ismi Hadise ve elektronik müziğin başarılı ismi Argy'nin performansıyla final yapacak.

Genç Sahne, canlı performanslar, DJ setleri, dans gösterileri, söyleşiler ve interaktif etkinliklerle festivalin enerjisini ilk saatlerden itibaren yükseltiyor. 3x3 Basketbol Alanı da turnuvalar, gösteri maçları, yarışmalar ve sürpriz aktivasyonlarla spor ile eğlenceyi aynı sahada buluşturuyor.

Marka deneyim alanları, çocuklara özel eğlence noktaları ve zengin gastronomi seçenekleriyle desteklenen İstanbul Festivali, müzik, spor, eğlence ve lezzeti tek çatı altında bir araya getirerek her yaştan ziyaretçiye gün boyu süren dinamik ve benzersiz bir festival deneyimi vadediyor.

İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti

İstanbul Festivali, Gökhan Türkmen, İstanbul, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika İstanbul Festivali İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Meclise “İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun“ başvurusu Meclise "İstanbul kışlık, Ankara yazlık başkent olsun" başvurusu
İstanbul’da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak İstanbul'da gece trafiğe çıkacaklar dikkat: Bu yollar kapatılacak
Bahçeli’den “çerçeve yasa“ açıklaması: Tam destek verilmeli Bahçeli'den "çerçeve yasa" açıklaması: Tam destek verilmeli
Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu Genç kadının acı sonu: Fotoğraf çekerken canından oldu
İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün İTO temmuzda fiyatı en çok artan ve azalan ürünleri açıkladı: İşte zirveye koşan ürün
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber
Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak Kılıçdaroğlu ilk kez TBMM’de CHP grup toplantısına katılacak
Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale Görüntüler infial yarattı Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası

09:37
Galatasaray’da neler oluyor Osimhen’den Yunus’un ağzını açıkta bırakan hareket
Galatasaray'da neler oluyor? Osimhen'den Yunus'un ağzını açıkta bırakan hareket
09:22
YAŞ yarın toplanıyor 3 isim ilk kez masada
YAŞ yarın toplanıyor! 3 isim ilk kez masada
09:19
Fenerbahçe’de büyük kriz Yıldız futbolcu İsmail Kartal’ı şikayet etti
Fenerbahçe'de büyük kriz! Yıldız futbolcu İsmail Kartal'ı şikayet etti
08:57
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif Galatasaray anında yanıt verdi
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
08:51
“Bütün gazeteciler gelsin“ diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
"Bütün gazeteciler gelsin" diyerek intihara kalkıştı: Bakın neyle ikna edildi
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:39
Arda Güler, İspanya’yı ikiye böldü Real Madrid taraftarı birbirine girdi
Arda Güler, İspanya'yı ikiye böldü! Real Madrid taraftarı birbirine girdi
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
08:12
İstanbul’da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
İstanbul'da yoğun sis: Boğaz hattı trafiğe kapatıldı
07:55
AK Parti’ye geçen Eren Ali Bingöl’ün en yakını istifa etti
AK Parti'ye geçen Eren Ali Bingöl'ün en yakını istifa etti
07:36
Trump’ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
Trump'ın sözleri sonrası piyasalarda hareketlilik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 09:54:38. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Festivali’nde Gökhan Türkmen Rüzgârı Esti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.