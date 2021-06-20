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İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem - Son Dakika

İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem

20.06.2021 13:35

İstanbul'da dün gerçekleşen Kartal merkezli 3.9 büyüklüğündeki deprem hakkında rapor tamamlandı. İstanbul Üniversitesi tarafından düzenlenen raporda bölgede 3-4 büyüklüğüne ulaşan depremler gerçekleştiğine vurgu yapılırken depremin hemen sonrasında bilimsel verilerin eksik olmasının detaylı yorum yapma imkanı vermediği kaydedildi. Ayrıca Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu ise son depremin sığ yer hareketi olduğunu, herhangi bir deprem için öncü veya artçı olmadığını da belirtti.

İstanbul Üniversitesi (İ.Ü.) Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği Bölümleri, dün merkez üssü Kartal'da meydana gelen depreme ilişkin ön inceleme raporu hazırladı. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemizde hem nüfus, hem sanayi, hem de kültürel mirasların yoğun olarak bulunduğu Marmara Denizi çevre illerinde meydana gelen küçük ya da büyük tüm depremler, gerek yer bilimleri açısından gerekse de sosyal yaşam açısından önem verilen ve dikkat çeken depremlerdir. 19 Haziran 2021 tarihinde saat 15:07'de merkez üssü İstanbul ilinin Kartal ilçesi olarak kaydedilen ML=4.2 (KRDAE) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

"ODAK MEKANİZMASI ÇÖZÜMÜ HENÜZ MEVCUT DEĞİL"

Açıklamada, "Bu bölgenin yaklaşık 20 km kadar güneyinde, Marmara Denizi içerisinde, dünyanın en önemli kıta içi transform faylarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun varlığı iyi bilinmektedir. Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun kuzeyinde, İstanbul ili kara alanında haritalanmış, yüzeye ulaşan aktif bir fay yoktur. 19 Haziran 2021 tarihinde İstanbul İl sınırları içinde meydana gelen bu deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu'nun deformasyon alanı içerisinde kalır ve zaman zaman karada büyüklüğü 3 – 4'e ulaşan depremler gerçekleşmektedir. Depremin odak derinliğinin farklı sismolojik ağlar tarafından 5 ile 15 km arasında verilmiş olması depremin derinliğinde büyük miktarda belirsizlik olduğunu gösterir ve detaylı incelenmesi gereken bir konudur. Depremin faylanma mekanizması hakkında bilgi verecek odak mekanizması çözümü de henüz mevcut değildir. Bu nedenle depremin hemen ardından bilimsel verilerin eksik olması detaylı yorum yapma olanağı vermemektedir" denildi.

İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu hazırlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem

ÖNCÜ MÜ, ARTÇI MI?

İstanbul Üniversitesi'nden emekli Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, Kartal'daki depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi'nin 4.2, AFAD'ın 3.9 olarak verdiğini belirtirken, "Bu ne öncü, ne artçı diyebileceğim bir deprem. Bir deprem ile öncü deprem olmaz. Birkaç deprem olsaydı veya giderek büyüyen depremlere öncü diyebiliriz" dedi.

Dr. Gündoğdu, bu depremin akıllara beklenen olası İstanbul depremini tetikleyebileceği yolunda soruları getirdiğini ifade ederken şöyle konuştu:

"Marmara'da 7 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. O nedenle bu deprem bizi endişelendirirdi. Ama bu özelliğe sahip değil. Bunun Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile bir alakası yok. Orada KAF'ın herhangi bir kolu yok. Bu, 1999 depreminin kasılması ile oluşan bir deprem. Marmara'da KAF ile ilgisi olmayan bilinen faylar var. Kartal'daki yerin sıkışması sonucu enerji boşalmasından kaynaklanan bir olay. Arkası da gelmedi zaten. Biz Beylikdüzü'ndeyiz. Hissetmedik, Bakırköy'de, Sarıyer'de hissedilmiş. Avcılar'da zemin kötü, hissedilmiş olabilir.

"KIRILMAYI BEKLEDİĞİMİZ MERKEZİN SİLİVRİ, KUMBURGAZ OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Marmara'daki fayların hepsi 1999 depreminde tetiklendi. Bitti bu olay. Büyük bir kırılmayı bekler haldeler. 3-4 senedir Marmara tabiatını değiştirdi. Bir sürü yerinde depremler oluyor. Silivri'de olan 5.8 büyüklüğündeki deprem var. Bunlara bir çeşit haberci deprem diyebiliriz.. Kırılmayı beklediğimiz merkezin Silivri, Kumburgaz olacağını düşünüyoruz. Bu düşünceyi değiştiren bir gelişme yok. Depremi daha önceden haber vermeyi veya başka amaçlı olan GPS ölçüm çalışmaları var, onlarda bir değişiklik yok. İstanbul'un Marmara kaynaklı iki depremi var. Sonuncusu 1876'da. Bu iki depremlerden bir tanesinin doğrultusu Batı'ya Saroz Körfezi'ne, diğeri Anadolu'ya doğru. Bunlar bayağı yıkıcı depremler, 1876'dan beri epey bir zaman geçti."

İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem

İstanbul Üniversitesi, Gündoğdu, İstanbul, Deprem, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul Kartal'daki depremin ön raporu tamamlandı! Jeofizik Uzmanı Gündoğdu: Bu ne öncü, ne de artçı bir deprem - Son Dakika


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