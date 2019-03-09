İstanbul, Londra ve Manchester Uçuşlarında Yolcu Rekoru

İSTANBUL ile Londra
arasında günde tarifeli sefer sayısı 15'e yükseldi. Atatürk Havalimanı
'ndan 10, Sabiha Gökçenden 4 ve İstanbul
Havalimanı'ndan da 1 olmak üzere Londranın 3 havalimanına uçuşlar düzenleniyor. Dünyanın birçok noktasına İstanbul bağlantılı uçuşlar sayesinde de Londra-İstanbul arasında seyahat eden transit yolcu sayısı önemli oranda arttı.
AKTARMALI YOLCU SAYISI DA ARTTI İran
, Irak
ve Hindistan
ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da yükseldi. İstanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen'den Londra'nın Heathrow, Gatwick ve Stansted Havalimanları arasında taşınan tarifeli yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul'un iki havalimanı ile Londra'daki üç havalimanı arasında 2018 yılında toplam 1 milyon 848 bin 326 yolcu karşılıklı olarak uçuş yaptı. 2017 yılında iki kent arasında 1 milyon 700 bin yolcu taşınmıştı. Londra'nın Luton Havalimanı'ndan ise İstanbul'a hiç uçuş yapılmadı. Londra'ya en çok yolcu taşıyanlar Türk Hava Yolları
ile Pegasus
oldu.
HANGİ HAVAALANINDAN NE KADAR YOLCU TAŞINDI
2018 yılında İstanbul-Londra arasında taşınan yolcu sayısı (geliş ve gidiş):
Heathrow-Atatürk Havalimanı: 1 milyon 74 bin 397
Heathrow-Sabiha Gökçen Havalimanı: 151
Gatwick-Atatürk Havalimanı: 228 bin 777
Gatwick-Sabiha Gökçen Havalimanı: 81 bin 237
Stansted-Atatürk Havalimanı: 90 bin 543
Stansted-Sabiha Gökçen Havalimanı: 373 bin 221
Toplam: 1 milyon 848 bin 326
676 BİN KİŞİ ANTALYA VE MUĞLA'YA UÇTU Manchester
ile 4 kent arasında yolcu sayısı da 1 milyonu geçti
İngilterenin Manchester kenti ile Türkiyedeki 4 kent arasındaki 2018 yılındaki yolcu trafiği de dikkat çekti. Tarifeli ve tarifesiz uçuşlarda rekor düzeyde artışla 1 milyon 45 bin 544 yolcu taşındı. Manchester ile özellikle tatil merkezleri Antalya
ve Muğla
arasındaki seferlerde ise toplam 676 bin 25 yolcu seyahat etti.
2018 yılı Manchester ile Türkiye arasında taşınan yolcu sayısı:
Manchester-Antalya: 321 bin 923
Manchester- Bodrum
: 72 bin 176
Manchester- Dalaman
: 354 bin 102
Manchester-İstanbul: 247 bin 589
Manchester- İzmir
: 49 bin 760
Toplam: 1 milyon 45 bin 544 yolcu