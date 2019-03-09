Son Dakika Haberleri: İstanbul, Londra ve Manchester Uçuşlarında Yolcu Rekoru

İstanbul, Londra ve Manchester Uçuşlarında Yolcu Rekoru

1 saat önce

İSTANBUL ile Londra arasında günde tarifeli sefer sayısı 15'e yükseldi.

İstanbul, Londra ve Manchester Uçuşlarında Yolcu Rekoru, System.String[]
İSTANBUL ile Londra arasında günde tarifeli sefer sayısı 15'e yükseldi. Atatürk Havalimanı'ndan 10, Sabiha Gökçenden 4 ve İstanbul Havalimanı'ndan da 1 olmak üzere Londranın 3 havalimanına uçuşlar düzenleniyor. Dünyanın birçok noktasına İstanbul bağlantılı uçuşlar sayesinde de Londra-İstanbul arasında seyahat eden transit yolcu sayısı önemli oranda arttı.

AKTARMALI YOLCU SAYISI DA ARTTI

İran, Irak ve Hindistan ile İstanbul aktarmalı Londra arasındaki yolcu sayısı da yükseldi. İstanbul Atatürk ile Sabiha Gökçen'den Londra'nın Heathrow, Gatwick ve Stansted Havalimanları arasında taşınan tarifeli yolcu sayısı dikkat çekici rakamlara ulaştı. İstanbul'un iki havalimanı ile Londra'daki üç havalimanı arasında 2018 yılında toplam 1 milyon 848 bin 326 yolcu karşılıklı olarak uçuş yaptı. 2017 yılında iki kent arasında 1 milyon 700 bin yolcu taşınmıştı. Londra'nın Luton Havalimanı'ndan ise İstanbul'a hiç uçuş yapılmadı. Londra'ya en çok yolcu taşıyanlar Türk Hava Yolları ile Pegasus oldu.

HANGİ HAVAALANINDAN NE KADAR YOLCU TAŞINDI

2018 yılında İstanbul-Londra arasında taşınan yolcu sayısı (geliş ve gidiş):

Heathrow-Atatürk Havalimanı: 1 milyon 74 bin 397

Heathrow-Sabiha Gökçen Havalimanı: 151

Gatwick-Atatürk Havalimanı: 228 bin 777

Gatwick-Sabiha Gökçen Havalimanı: 81 bin 237

Stansted-Atatürk Havalimanı: 90 bin 543

Stansted-Sabiha Gökçen Havalimanı: 373 bin 221

Toplam: 1 milyon 848 bin 326

676 BİN KİŞİ ANTALYA VE MUĞLA'YA UÇTU

Manchester ile 4 kent arasında yolcu sayısı da 1 milyonu geçti

İngilterenin Manchester kenti ile Türkiyedeki 4 kent arasındaki 2018 yılındaki yolcu trafiği de dikkat çekti. Tarifeli ve tarifesiz uçuşlarda rekor düzeyde artışla 1 milyon 45 bin 544 yolcu taşındı. Manchester ile özellikle tatil merkezleri Antalya ve Muğla arasındaki seferlerde ise toplam 676 bin 25 yolcu seyahat etti.

2018 yılı Manchester ile Türkiye arasında taşınan yolcu sayısı:

Manchester-Antalya: 321 bin 923

Manchester- Bodrum: 72 bin 176

Manchester- Dalaman: 354 bin 102

Manchester-İstanbul: 247 bin 589

Manchester- İzmir: 49 bin 760

Toplam: 1 milyon 45 bin 544 yolcu
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 01:15 

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