Son Dakika Haberleri: İstanbul- Sedat Peker İfade Verdi Konuşmamın Arkasındayım

İstanbul- Sedat Peker İfade Verdi Konuşmamın Arkasındayım

1 saat önce

Yüksel KOÇ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de yaptığı konuşma nedeniyle, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve Suç işlemeye tahrik suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi.

İstanbul- Sedat Peker İfade Verdi Konuşmamın Arkasındayım, System.String[]
Yüksel KOÇ İstanbul DHA - ATAŞEHİR'de yaptığı konuşma nedeniyle, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve Suç işlemeye tahrik suçlarından soruşturma başlatılan Sedat Peker, adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Peker'in ifadesinde Konuşmamın arkasındayım dediği öğrenildi.

Ataşehir'de 3 Şubat'taki bir açılışta yaptığı konuşma nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve Suç işlemeye tahrik etmek suçlarından re'sen soruşturma başlatılan Sedat Peker, bugün adliyeye gelerek şüpheli sıfatıyla savcıya ifade verdi. Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcısına ifade veren Peker'in, suçlamayı kabul etmediği öğrenildi. İfadesinde konuşmasında suç unsuru bulunmadığını söylediği öğrenilen Sedat Peker'in, Konuşmamın arkasındayım dediği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Şubat 2019 tarihinde Ataşehir'de yaptığı konuşma nedeniyle Sedat Peker hakkında, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve Suç işlemeye tahrik etmek suçlarından re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın, Peker'in halkı silahlandırma çağrısı yaptığı yönünde haberler yapılması üzerine başlatıldığı belirtilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:55 Kaynak: DHA

DHA, Ataşehir, İstanbul, Sedat Peker, Güncel
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