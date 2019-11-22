İSTANBUL­ 11 İŞÇİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ DAVADA, BİLİRKİŞİ 5 KİŞİYİ KUSURLU BULDU

Halil YILMAZ/ İstanbul, DHA

Yargıtayın bozma kararının ardından Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 14 sanığın yargılanmasına devam edildi. Olaya ilişkin hazırlanan ve duruşmada okunan bilirkişi raporunda; 11 işçinin kusuru bulunmazken, 5 kişi ise tali kusurlu bulundu.

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davanın bugünkü duruşmasına 2 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Mahkeme başkanı celse arasında, olaya ilişkin aldırılan bilirkişi raporunun geldiğini söyledi.

OLAY GÜNÜ ANLATILDI

Raporda, Esenyurt'taki bir AVM inşaatında 12 Mart 2012'de saat 21.00 sıralarında kurulan çadırlarda kalan işçilerin istirahat halindeyken elektrik tesisatı kablolarının kısa devre yapması neticesinde kıvılcımların oluştuğu ve bu kıvılcımların çadırların giriş kapısının önünde bulunan istiflenmiş sünger yataklarına sıçradığı ifade edildi.

Yatakların alev alması ve havanın rüzgarlı olması nedeniyle kısa sürede yayılan yangın sonucu işçilerin, çadırın girişine konulan yataklar sebebiyle dışarı çıkamadığı ve acil çıkış kapısının olmaması sebebiyle de 11 işçinin çadırın içinde kalarak yangın ve zehirli gazlar sebebiyle hayatlarını kaybettiği belirtildi.

5 KİŞİ TALİ KUSURLU BULUNDU

Raporda, asıl işveren ile danışman firma arasında bahsi geçen proje koordinatörünün atanamaması sebebiyle, asıl işveren firmanın iş güvenliği konusunda görev yapıp tespit edilemeyen yetkili kişi veya kişilerin birince dereceden tali kusurlu olduğu söylendi.

Alt yüklenici olan inşaat firmasında şantiye görevlisi olarak çalışan H.T. ile danışmanlık firmasının temsil yetkilisi H. M.'nin ikinci dereceden tali kusurlu olduğu raporda ifade edildi. Danışmanlık firmasının personeli olan A sınıfı iş güvenliği uzmanı N.Ş.T.'nin da birinci dereceden tali kusurlu olduğu değerlendirildi.

İnşaat şirketinin hissedarı M.A. ile şirketin ortağı A.A.'nın birinci dereceden tali kusurlu olduğu belirtildi.

İŞÇİLERİN KUSURU YOK

Maktul 11 işçinin yangın olayının çıkmasında alabilecekleri bir iş güvenliği tedbirinin olmadığı belirtilen raporda, bir suç ve kusuru olmadığı belirtildi. Adları geçen diğer 5 sorumluya da suç ve kusur isnat edilemeyeceği de tespit edildi.

Mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısının görüşünün ardından ara kararını açıkladı. Heyet, M.A. ve A.A. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Ek bilirkişi raporu düzenlenmesine karar veren mahkeme, taraf avukatlarının beyanda bulunması davayı için erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Davanın geçmişi Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada, 6 sanığın beraatine karar vermişti. Mahkeme sanıklar Kaldem İnşaat'ın ortakları Mehmet Altun, Abdullah Altun, Kadir Altun ve elektrik teknikeri Şaban Bakırcı'nın "1. derece asli

kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan ayrı ayrı 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına, sanıklar Kaldem Firması'nın İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumlusu Cem Yıllar ve Miratek Firması İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Ömer Faruk Gülmez'in "1. derece tali kusurlu olarak taksirle 11 kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçundan 6 yıl, TAPAS İnşaat İş Sağlığı Güvenliği Sorumlusu Hikmet Tezcan'ın aynı suçtan 5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına

hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi bu karar hakkında kısmen onama ve bozma kararı vermişti. Daire, sanıklar Andreas Michael Hohlman, Kaan Akarsu, Süleyman Arslan, Arif Korkmaz, Sezgin Atalay ve Erdal Gümüş hakkında verilen beraat

kararının onanmasına hükmetmişti.

Kayı İnşaat, Miratek Limited Şirketi ve Miratek Şirketinde iş güvenliği uzmanı olarak çalışan Nuri Şener Tığlı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmeden Yargıtay 12. Ceza Dairesi, suç duyurusunda bulunulanlar hakkında dava açılmasının sağlanmasının ardından bu dava dosyası ile birleştirilmesine karar vermişti. Bahsedilen belgeler dikkate alınarak olayda bilinçli taksir koşullarının oluşup oluşmadığı hususu tartışılıp, sanıkların kusur durumlarına ilişkin gerekli görülmesi halinde yeniden teknik bilirkişiden rapor aldırıldıktan sonra sanıkların hukuki durumları birlikte değerlendirilerek sorumlulukların tespiti yerine, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu vurgulayan Yargıtay, sanık ve katılan avukatlarının temyiz itirazlarını yerinde görerek hükmün bozulmasına hükmetmişti.

DOSYAYA 7 SANIK DAHA EKLENDİ

Yargıtay ve yerel mahkemenin olayla ilgisi olduğu iddiasıyla Kayı İnşaat yetkilileri Vehbi Engin Öztürk, Ahmet Selahattin Şakarca, Çoşkun Yılmaz ve Orhun Kartal ile Miratek İş Güvenliği Uzmanı Nuri Şener Tığlı, Miratek Danışmanlık yetkilisi Hakan Mintaş ve Miratek İş Geliştirme Uzmanı Cemal Birol Meral hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Bu kapsamda 7 kişi hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ek iddianame düzenlendi. Yargıtay'dan dönen bu dava dosyasıyla 7 kişinin dosyası birleştirildi. Davanın sanık sayısı 14'e yükseldi.